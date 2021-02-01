عبدالظاهر: لو أبلغ صاحب عقار فيصل بعد 10 دقائق من الحريق لتم إطفاؤه

علق اللواء علاء عبدالظاهر، مدير إدارة الحماية المدنية سابقًا، على حريق عقار فيصل بحي الهرم، الذي تسبب في وقف حركة المرور أعلى الطريق الدائري، قائلًا، إن الحريق تحول إلى بؤر بسيطة لبعض المواد التي كانت موجودة، إذ أصبحت تتآكل «بتاكل بعضها على خفيف، لكن مفيش لهب طالع برة العمارة ومفيش حاجة تهدد بخطر الانتقال إلى الأعلى».

وأضاف عبد الظاهر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «الحريق دلوقتي مبقاش يعتبر من الحرائق الكبيرة بسبب حالته الآن، واللجنة أوصت بالأمس بعدم دخول أي أفراد، والأهم هو سلامة المدنيين وأفراد الحماية المدنية، ويوجد نحو 36 سيارة بالإضافة إلى خزانات المياه في محيط العقار للتأمين إذا خرج اللهب إلى محيط العمارة أو الأدوار العليا للتعامل معها بالتبريد وتقليل الحمل الحراري، وأصحاب المكان لم يبلغوا قبل اشتعال المكان كامل، ولولا لذلك لسيطرنا عليه في غضون 10 دقائق أو نص ساعة، وذلك إذا جرى إبلاغ رجال الحماية المدنية بعد 10 دقائق من الاشتعال».

وتابع، «أن الحريق اندلع كل هذه الفترة بسبب تشوينات لمواد قابلة للاشتعال مواد معجلة للاشتعال ومواد غير قابلة للتخزين في عمارة سكنية كما استغرق الحريق وقتًا طويلًا قبل وصول السلطات إلى المكان».

وأردف: «المبنى ليس مائلًا، وطبيعة البناء أنه يتكون من طبقة خرسانية ومكونات أسمنتية وبالتالي فإن الحمل الحراري تجعلها تتقشر أو تسقط، لكن لم تسقط العمارة بشكل كامل، وهو ما سيتوقف على رأي الهيئة الهندسية التي شكلها المحافظ للوقوف على صلاحية المبنى وسلامته الإنشائية، وعمومًا فإن وجود المخازن والمصانع وأي غرض تجاري صناعي في مكان أسفل بناية سكنية مخالف للتعليمات والإجراءات».