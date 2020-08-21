صور.. إزالة أقدم عقار مخالف بشارع الملك فيصل بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال إزالة عقار مخالف خارج على خط التنظيم بشارع الملك فيصل الرئيسي أمام الإدارة التعليمية، تبلغ مساحته 170م ويتكون من أرضي ودورين علويين، وصدر بشأنه قرارات إزالة لتعديه على خط التنظيم منذ أكثر من 50 عاماً وكان يتسبب في إحداث إعاقة مرورية شديدة على شارع فيصل، في الاتجاه القادم من محطه المطبعة والمتجه إلى محطة الطالبية.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة الجيزة الشاملة لتطوير وتوسعة محاورها المرورية، لتفتيت الكثافات المرورية التي تعاني منها بعض المناطق بالمحافظة.

وقال محافظ الجيزة إن الإزالة تأتي في إطار المجهودات التي تبذلها المحافظة لتحسين الحركة المرورية بالمحاور الموازية لشارع الهرم، لتلاشي الكثافات المرورية خلال أعمال تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالإضافة إلى فرض هيبة الدولة والقانون ومنع التعديات.

ووجه المحافظ رئيس حي الطالبية ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسرعة رفع المخلفات الناتجة عن الإزالة، لتوسعة المنطقة محل الإزالة وضمها لشارع فيصل الرئيسي.

وشهد موقع الإزالة إشاده كبيرة من قبل المواطنين وقائدي المركبات المارين، نظرًا لما كان يسببه العقار من شلل مروري بالمنطقة خاصة في أوقات الذروة المرورية لموقعه الحيوي بشارع فيصل.

ويعد العقار الذي جرت إزالته، الرابع الذي تزيله محافظة الجيزة، حيث قاد محافظ الجيزة منذ شهر أعمال الإزالة لـ 3 عقارات مخالفة أخرى على مساحة 400 م2 بشارع فيصل، تقاطع شارع ضياء تتكون جميعها من دور أرضى ودور أول، صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديها على خط التنظيم، وكانت تتسبب في إحداث إعاقة مرورية شديدة بمحيط منطقة ضياء بشارع الملك فيصل الرئيسي.