أخبار البنوك.. تفاصيل الحصول على تمويل بناء أو تشطيب عقار من بنك فيصل

يقدم بنك فيصل الإسلامي عددًا من الخدمات المختلفة لعملائه بين الشهادات والحسابات وصناديق الاستثمار، وبرامج التمويل بنظام المرابحة بين تمويل السيارة والتمويل بضمان الودائع، تمويل بناء أو تشطيب عقار.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، تفاصيل وشروط تمويل بناء أو تشطيب عقار بأسلوب المرابحة وفق الموقع الرسمي لبنك فيصل الإسلامي كالتالي:

شروط تمويل بناء أو تشطيب عقار من بنك فيصل الإسلامي

1) مقدم الثمن بحد أدني 25%.

2) أقصى مدة للسداد 60 شهرًا، وتصل إلى 84 شهرًا حال الحصول على رهن عقاري لصالح البنك على الوحدة.

3) ألا يتجاوز القسط الشهري نسبة 35% من صافي الدخل.

4) معدل العائد 16% سنويًا.

5) ألا تقل مدة خدمة المستفيد بمجال العمل عن سنتين للموظفين و3 سنوات لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.

6) إمكانية التعامل مع أصحاب المعاشات وبعد سن الستين في الحالات التالية:

المعاشات المبكرة ممن لهم مصادر دخل ثابت وبعد الاستعلام الجيد عن مصادر الدخل.

وجود كفلاء يتمتعون بملاءة مالية ويتم تحويل مرتباتهم للبنك.

أن يكون العميل من الفئات المهنية المتميزة.

عدم تجاوز سن العميل في الحالات الثالثة السابقة عن 65 سنة عند نهاية الأقساط.

ضمانات الحصول على تمويل بناء أو تشطيب عقار بأسلوب المرابحة من بنك فيصل الإسلامي

- تحويل مرتب المستفيد او قيمة القسط لحساب العميل بالبنك مع عدم إيقاف التحويل إلا بموافقة كتابية من البنك.

- الحصول على كفالة تضامنية من قريب من الدرجة الأولى، يكون لديه دخل ثابت يتناسب مع قيمة الأقساط.

- حال زيادة المدة عن 60 شهرًا يشترط أن تكون الوحدة مسجلة بالشهر العقاري، ويتم إجراء رهن عقاري لصالح البنك.

- الحصول على وثيقة تأمين تكافلي ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي لصالح البنك.