رانيا محمود ياسين تطالب بالدعاء لحورية فرغلي: تجري عملية في أنفها

طالبت الفنانة رانيا محمود ياسين، بالدعاء للفنانه حورية فرغلي، التي تجري خلال ساعات عملية جراحية في أنفها بالولايات المتحدة.

وكتبت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها بـ«فيسبوك»: «يارب يشفيكي ويعافيكي يا أحلى أخت وصديقة يارب ياحوريه ياحبيتي ترجعي بألف سلامة وتحققي كل نفسك فيه وإنت بصحة وعافية وربنا يقومك بالسلامة إن شاء الله رجاء الدعاء لحوريه لأنها هتجري غدا عملية دقيقة في أنفها في أمريكا دعواتكم لها بالشفاء العاجل والصحه والعافية وترجع بألف سلامة».

حورية فرغلي تطير إلى أمريكا لإجراء العمليه الجراحية

وغادرت الفنانة حورية أمس إلى الولايات المتحدة لإجراء العملية الجراحية لتصحيح أنفها، حيث تصل اليوم لتتقابل مع الدكتور المختص بإجراء الفحوصات اللازمة قبل العمليه الجراحية.

وستجري حورية صباح غد العمليه الجراحية في أنفها، وتستغرق 9 ساعات، بأحد المستشفيات بولاية شيكاغو الأمريكية.

صور حورية فرغلي داخل غرفة العمليات

وتداول مستخدمو السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية، صورا للفنانة حورية فرغلي داخل غرفة العمليات، وسط مجموعة من الأطباء، ولكن نفي مصدر مقرب من حورية لـ«الوطن» أن تكون هذه الصورة حديثة، بل يعود تاريخها إلى عامين كاملين، حيث أجرت حورية خلال السنوات الماضية عدد من العمليات الفاشلة، التي أثرت في نفسيتها بسبب تعرضها للتنمر وأدى إلى عزلتها في منزلها ويتردد عليها أراد أسرتها فقط.

وقالت حورية، في تصريح سابق لـ«الوطن»، «أشعر بخوف شديد هذه المرة من العملية، ولكن أملي كبير في ربنا ينصفني هذه المرة»، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها لكي تعبر هذه المحنة وتعود مرة أخرى للأضواء وجمهورها.