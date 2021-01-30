حقيقة صور حورية فرغلي بغرفة العمليات..مصدر: «جراحة غير ناجحة من سنتين»

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للفنانة حورية فرغلي رفقة عدد من الأطباء داخل غرفة العمليات، وزعموا أن الصورة التقطت بعد إجرائها جراحة أنفها في الولايات المتحدة الأمريكية.

حقيقة الصورة المتداولة

مصدر مقرب من حورية فرغلي، نفى هذه الأقاويل، مؤكداً أن تاريخ هذه الصورة يعود إلى ما قبل عامين، وتحديداً أثناء إجرائها جراحة في أنفها لم تكلل بالنجاح حينها، مشدداً على عدم سفر الفنانة بعد إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المصدر إلى أن حورية ستسافر إلى أمريكا، غداً الأحد، عقب ظهور نتيجة مسحة كورونا التي أجرتها، لافتاً إلى أنها ستجري العملية يوم الثلاثاء المقبل، في أحد المستشفيات بولاية شيكاغو الأمريكية.

وكشف المصدر عن شعور حورية فرغلي، بقلق شديد، لكون هذه العملية هي طوق النجاة بالنسبة لها، لأنها تأمل في نجاحها والعودة للوقوف أمام الكاميرات من جديد، لاسيما وأنها ابتعدت عن الأضواء ومالت إلى العزلة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر، أن العملية الجراحية التي تستعدلها «حورية» ستستغرق 9 ساعات تقريباً، ومن المقرر أن تقضي حورية أسبوعين في أمريكا للوقوف علي تطورات حالتها، وبعدها تعود إلى مصر بعد الاطمئنان على نتيجة العملية.

وقالت حورية في تصريحات سابقة لـ «الوطن»: إنها حصلت علي تأشيرة السفر إلي الولايات المتحدة الأمريكية، وناشدت جمهورها الدعاء لها بنجاح العملية واستعادة شكلها الذي اعتاد الجمهور علي رؤيتها فيه.

براءة ريا وسكينة

وكانت آخر أعمال حورية فرغلي مشاركتها في بطولة فيلم «براءة ريا وسكينة» الذي لم يخرج للنور بعد إلى الآن، ويشاركها البطولة وفاء عامر، منة فضالي، أشرف مصيلحي وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عاشور وإخراج السوري عبدالقادر الأطرش.