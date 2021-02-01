الأمن العام يكشف غموض العثور على جثة سائق في مصرف بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، من كشف غموض العثور على جثة سائق من محافظة الغربية، ملقاه فى مصرف بقرية بشالوش التابعة لمدينة ميت غمر بالدقهلية.

وكانت أجهزة الأمن بالدقهلية، تلقت إخطارًا بالعثور على جثة سائق من مدينة بندر زفتى بالغربية «مُحرر محضر بغيابه» بمياه مصرف أمام قرية بشالوش.

وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهليه إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وهم صاحبة محل أدوات منزلية، وابنتها، وبائعة بالمحل، ونجل خال الأولى، والسائق الخاص بالمتهمة الأولى، وجميعهم من مدينة ميت غمر.

وبعد تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وأسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة.

وقررت المتهمة الأولى بإرتباطها بعلاقة شراكة بالمجنى عليه فى محل للأدوات المنزلية، وقيام المجني عليه بإبتزازها وكريمتها، فإتفقت وكريمتها على التخلص منه وفى سبيل تنفيذ مخططهما إستعانا بباقى المتهمين.

وأضافت المتهمة، أنه بتاريخ 23 يناير الماضي «تاريخ غياب المجنى عليه» ، قامت بإستدراجه إلى منزلها بميت غمر، وقدمت له كوب عصير عقب قيامها بوضع أقراص منومة به وحال إستشعاره بفقدان الوعى قامت والمتهمين الثانية والثالثة والرابع بالإجهاز عليه وكتم أنفاسه فأودوا بحياته.

واعترف المتهمون أنهم قاموا بوضع الجثة داخل كرتونة جهاز تكييف فارغة وفى صباح اليوم التالى قاموا بإلقائها بمكان العثور، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة، وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى تولت النيابة التحقيق مع المتهمين.