الأمن العام يحرّر شاباً عربياً اختطفه 4 أشخاص بالإسماعيلية

كشف قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لغز خطف واحتجاز شخص يحمل جنسية أجنبية بمنطقة القنطرة غرب بالإسماعيلية، ومساومة أسرته على دفع مبلغ مالى لإطلاق سراحه، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وتحرير المجنى عليه، وإخطار النيابة للتحقيق.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن بداية الواقعة كانت بتلقى مركز القنطرة غرب بلاغاً بقيام مجهولين باقتياد شخص يحمل جنسية دولة عربية، 39 سنة، يقيم بدائرة المركز، من أحد المقاهى، واحتجازه ومساومة أهله على إطلاق سراحه مقابل دفع مبلغ مالى.

تم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من موظف و3 آخرين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الأول بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وتم ضبطه وبرفقته المجنى عليه، وتم ضبط المتهمين الثانى والثالث بمحل إقامتهما.