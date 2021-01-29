الأمن العام يضبط «ديلر فيس بوك» في المنصورة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة» بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته.

وبحوزته «هاتف محمول» بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، وبمواجهته اعترف بإدارته للحساب المشار إليه بقصد الاتجار في المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.