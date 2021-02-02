3 شروط جديدة لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توافر 3 شروط جديدة للراغبين في التقدم بطلب عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتحويل من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة والعشوائية.

سداد محضر الممارس بانتظام

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن المواطن يجب أن يتقدم بما يفيد جديته في طلب التصالح للمبنى المخالف من الحي التابع له مع سداد محضر ممارسة الكهرباء بانتظام حتى وقت تركيب العداد، إضافة إلى عدم الموافقة على تركيب العدادات للمباني التي عليها نزاعات قضائية سواء بين المالك وأصحاب الواحدات السكنية أو بين المالك وأي جهة حكومية.

7 قواعد تنفيذية لتركيب العداد الكودي

قال المصدر إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت 7 قواعد تنفيذية كشرط للتحول من نظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية وهي أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين توفيق الوضع القانوني للمبنى وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي، لافتا إلى أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن.

شروط الموافقة على الطلب خلال المنصة

وقال المصدر إن المواطن يجب أن يتقدم بـ4 مستندات أثناء تقديمه بطلب تركيب العداد الكودي عبر المنصة الإليكترونية لقبول طلبه وهي صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب «خلفية وأمامية» وعقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية وإيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل إليها ويتم تقدم كل هذه المستندات من خلال المنصة مجانًا على الإنترنت.

تسهيلات لتشجيع المواطن على تركيب العداد الكودي

وأوضح أنه يتم المحاسبة للعداد الكودي بذات الفئات المقررة لشرائح الاستهلاك المعتمدة من مجلس الوزراء، لافتا إلى جميع شركات التوزيع تسمح للمواطنين الراغبين في تقسيط قيمة مقايسة العداد دون فوائد على 24 شهراً تشجيعاً لتركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع.