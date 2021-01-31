حجم الزيادات في شرائح الكهرباء المرتقب الإعلان عنها في يونيو

تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في شهر يونيو المقبل الزيادة في شرائح الاستهلاك للعام المالي الجديد 2021-2022 والتي سيتم تطبيقا أول شهر يوليو المقبل مع فاتورة شهر أغسطس.

نسبة الزيادة في الشرائح الجديدة

ومن المقرر إعلان الزيادة بنسبة 10 قروش للشرائح الأولى والثانية والرابعة والخامسة فيما تصل الزيادة في الشريحة الثالثة 12 قرشا.

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2021/2022

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات «48 قرشا»

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات «58 قرشا»

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات «77 قرشا»

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات «106 قروش»

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات «128 قرشا»

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات «140 قرشا»

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم «128 قرشًا».

- من صفر لأكثر من 1000 «145 قرشا»

أسعار شرائح الاستهلاك للعام المالي الحالي

وتراوحت الزيادة في شرائح الاستهلاك المنزلي للعام المالي الحالي والتي تم تطبيقها في شهر يوليو من العام الماضي بين 16% إلى 30% مع رفع الدعم بشكل كامل عن شرائح الاستهلاك الأعلى.

أسعار شرائح الكهرباء في 2020/2021

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات «38 قرشا بدلا من 30 قرشا».

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات «48 قرشا بدلا 40 قرشا».

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات «65 قرشا بدلا من 50 قرشًا».

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات «96 قرشا بدلا من 82 قرشًا».

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات «118 قرشا بدلا من 100 قرشًا».

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات «140 قرشا».

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم «118 قرشًا».

- من صفر لأكثر من 1000 «145 قرشا».

استمرار الدعم حتى 2025

وكان من المقرر أن تنتهي الحكومة من رفع دعم الكهرباء بالكامل بحلول يوليو 2021 لكن تقرر تمديد الجدول الزمني لتخفيض الدعم بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى يوليو 2025 لتخفيف الأعباء عن المواطنين في مواجهة جائحة «كوفيد-19».

بدايه خطة ترشيد دعم الكهرباء

وبدأت الحكومة خطة ترشيد دعم الكهرباء في 2014 وكان من المقرر الانتهاء منها في يوليو 2019 لكنها مددت الجدول الزمني ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 15% في يوليو 2019 وبنسبة 26% في شهر يوليو من عام 2018، وذلك لمختلف شرائح الاستهلاك سواء المنزلي أو الصناعي أو التجاري.

ما تتحملة الدولة حتى إلغاء الدعم

وتتحمل الموازنة العامة للدولة 78.6 مليار جنيه لتنفيذ تلك الإجراءات خلال السنوات الخمس المقبلة لحين إلغاء الدعم نهائيا بواقع 26.7 مليار جنيه لدعم الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي و22 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات إضافة إلى 29.9 مليار جنيه لمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي.