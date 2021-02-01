أحد ضحايا مستريح المنيا: «هنتحبس بسبب دقن الشيخ حمدي»

قال محمد الحنبولي، أحد ضحايا مستريح محافظة المنيا، إنه يقطن مركز مغاغة، وأعطى «مستريح المنيا» 100 ألف جنيه، بسبب ترويج الشيخ حمدي له.

وأضاف الضحية، عن الشيخ حمدي، أنه «ملتحي ومسؤول عن اللجنة العرفية لحل الأزمة، ووثقنا فيه عندما رأيناه عند الشيخ حسين (المستريح)»، مضيفًا: «بعد اللي قاله عن الشيخ حسين الكل ارتاح قلبه، والناس بقت تبيع بيوتها عشان تبعت له فلوس، دقنه هي السبب».

المروج له يدعى الشيخ حمدي ويترأس اللجنة العرفية لحل الأزمة

وأضاف حنبولي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «حمدي مش بتاع ربنا، أنا ماضي ومراتي على إيصالات في البنوك ومش عارفين نسد دلوقتي، وبيوتنا هتخرب، وادينا الفلوس دي لمحمد عبد الله شريكه، ولما اتكلم قال معرفش حاجة عن مصانعه، وكله بيرمي التهمة على كله».

وتابع: «إزاي الشيخ حمدي بيحل وهو من أطراف الموضوع، والإيصالات اللي مع الناس كلها مضروبة، والناس كلها خايفة تروح تبلغ عشان محدش شافهم بيمضوا، كلنا بيوتنا اتدمرت وهنتحبس بسبب دقن الشيخ حمدي، ونطالب الحكومة بحلق دقن الشيخ حمدي».

وأردف: «وعدونا بإنهم يدونا 15 ألف جنيه في الشهر عن كل 100 ألف جنيه، ومأخدتش إلا شهر واحد»، لترد عليه الإعلامية لميس الحديدي مستنكرة حديثه: «يعني 180% في السنة؟! ده ولا المخدرات».

وواصل: «البلد عندنا حصل فيها مشاكل كبيرة وناس اتعورت وبيوت خربت وبيوت لسه هتخرب»، لتطالبه الإعلامية لميس الحديدي بتقديم بلاغ ضد حسين مستريح المنيا.