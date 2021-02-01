والد حنين حسام بعد قرار إخلاء سبيلها: مستنيها ونفسي أخدها في حضني

ساعات من الانتظار وقف خلالها حسام زايد، والد حنين حسام، الشهيرة بـ«فتاة التيك توك»، عقب إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، تنفيذا لأمر المحكمة التي رفضت استئناف النيابة العامة على إخلاء سبيلها، وأيدت القرار بكفالة قدرها 5 الآف جنيه.

وقال «زايد» لـ«الوطن»، إنه سعيد بإخلاء سبيل ابنته، ولكن سعادته لم تكتمل لأنه لم يرَ ابنته حتى الآن، فعلى الرغم من إخلاء سبيلها إلا أنها لم تخرج حتى الآن من سراي النيابة، ولم يرها أمامه كما يتمنى.

وأضاف والد حنين حسام، أنه يقف منتظرا إياها أمام قسم الساحل، ويتمنى أن يراها ويأخذها إلى المنزل لتنسى ما حدث لها طوال الفترة الماضية، «نفسي أخدها في حضني وترجع معايا بيتنا، ومستنيها مش همشي غير لما تخرج».

حكاية فيديو «افتحي الكاميرا» الذي تسبب في حبس حنين

وفي 21 أبريل الماضي، أعلنت أجهزة الأمن القبض على حنين حسام، فتاة تطبيق «تيك توك»، صاحبة فيديو «افتحي الكاميرا» الذي أحدث حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض «دعوة صريحة للفتيات لممارسة الفجور»، بعد أن قالت في الفيديو «أنا عارفة إن في ناس كتيرة قاعدين في البيت وشغلها إتعطل.. عشان كده أنا عملت وكالة على لايكي، الجروب هيكون للبنات بس، وأنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش».

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمة تهمة الإتجار في البشر، بجانب تهم أخرى منها الخروج على قيم ومبادئ المجتمع، وقررت حبسها في قضية الإتجار في البشر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعرضات حبسها مرتين، حتى صدر القرار أمس بإخلاء سبيلها بكفالة 15 ألف جنيه، قبل أن تستأنف النيابة على قرار المحكمة، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر استئناف النيابة أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، التي قررت قبل قليل رفض استئناف النيابة العامة، وتأييد إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

واليوم أفرجت أجهزة الأمن عن «فتاة التيك توك» حنين حسام، بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، تنفيذا لأمر المحكمة التي رفضت استئناف النيابة العامة على إخلاء سبيلها، وأيدت إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 5 الآف جنيه.