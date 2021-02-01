بـ«تضييق الخناق».. نيجيريا تتعهد بالقضاء على بوكو حرام

استعرضت شاشة «euronews»، تقريرًا عن العمليات الإرهابية التي تقوم بها جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في نيجيريا، حيث تعهد رئيس أركان الدفاع النيجيري اللواء لاكي إيرابور بالقضاء على الجماعة التي قتلت أكثر من 36 ألف شخص وتنشط في عدة مناطق في البلاد، وسيتم الاستمرار في مكافحة الإرهابيين.

نيجيريا تتعاون مع تشاد والكاميرون لدحر «بوكو حرام»

وأوضح التقرير، أن قائد الجيش النيجيري، خلال اجتماع القيادة مع قوات الأمن في بلدة مايدوجوري بمحافظة بورنو شمال شرقي البلاد، أكد أن التغييرات الحديثة التي سيتم إجراؤها من شأنها تضييق الخناق على جماعة بوكو حرام الإرهابية، وسيتم التعاون بقوة مع جيوش تشاد والكاميرون والنيجر والدول المجاورة للتخلص من بوكو حرام الإرهابية.

بوكو حرام ما زالت في تنسيق وثيق مع داعش

وأشار التقرير، إلى أن بوكو حرام ما زالت في تنسيق وثيق مع داعش وتواصل أعمالها الإرهابية وعمليات الخطف والقتل الجماعي والهجمات على العسكريين والمدنيين في جميع أنحاء نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر، لذا لجأت قيادات من الجيش النيجيري للتنسيق مع «فاغنر» الروسية، للمساهمة في مواجهة منظمة بوكو حرام الإرهابية، والتي تتواجد في الشمال الشرقي النيجيري.

بوكو حرام مسؤولة عن مقتل 36 ألف نيجيري

وأوضح التقرير، أن بوكو حرام مسؤولة عن مقتل 36 ألف نيجيري، وتقع قاعدتها الإرهابية في غابة «سامبيان» بمقاطعة بورنو الشمالية الشرقية، على أن تقوم «فاغنر» العسكرية الروسية بنشر قواعدها في نيجيريا، لمواجهة بوكو حرام، وهناك أنباء عن وصول مستشارين عسكريين إلى أبودغا، والاستعداد لإطلاق عمليات مكافحة الإرهاب، ضد بوكو حرام، وهذا يدل على أن حركة التصدي لبوكو حرام قد بدأت بالفعل، مشيدا بقدرة «فاغنر» على مواجهة العناصر الإرهابية، ومساعدة الجيش النيجيري.