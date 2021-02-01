الإعلامية مريم أمين تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية مريم أمين، عبر «إستوري» على موقع الصور «إنستجرام» إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت مريم «إيجابي دعواتكم ربنا يعديها».

وبدأت مريم كمذيعة عام 1998 في ماسبيرو، من خلال قناة النيل للمنوعات. ثم انتقلت إلى الفضائية المصرية، ومنها للعمل في الفضائية اللبنانية LBC، ثم انتقلت إلى تلفزيون دبي، حيث قدمت برنامج «زي النجوم» الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عدة مواسم، وهذا البرنامج كان يعد نقطة انطلاق لمريم ومعرفة العالم العربي لها.

وابتعدت مريم عامين عن العمل التلفزيوني، وفضلت الجلوس مع أسرتها ثم عادت بعد فتره غياب لتنضم لإذاعة 90.90 لتنضم بعدها لـ«نجوم إف إم».

وشهد الوسط الفني والاعلامي مؤخرا عدة إصابات بفيروس كورونا، فما يزال الإعلامي وائل الإبراشي في فترة نقاهة، بعد معاناته مع كورونا لأكثر من 3 أسابيع، حيث أجرى عدة مسحات لتظهر المسحة الخامسة سلبيتها ويعلن تعافيه.

المطرب هيثم شاكر هو الآخر، أعلن منذ أيام إصابته بالفيروس، الذي أكد أن أعراضه بسيطة وسيجري خلال أيام مسحة ثانية.

الفنانة يسرا، ورغم تعافيها، إلا أنها ما تزال في منزلها بعيدا عن أي تجمعات بسبب إصابتها بالرب، وما تزال تعاني منه بعد تعافيها من كورونا.

وأعلن عدد من الفنانيبن تعافيهم بشكل نهائي بعد تجربة الفيروس الصعبة، كالمخرجة هالة خليل، التي وصفت الفيروس بالصعب والإعلامية رابعة الزيات، التي أعلنت تعافيها أمس، وأكدت أن الأمر ليس بهين.

وقد وجه كل هؤلاء النجوم النصيحة للجمهور باتخاذ جميع احتياطاتهم واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد.