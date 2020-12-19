الإعلامية مريم أمين تعلن إجراء عملية منظار للمعدة

أعلنت الإعلامية مريم أمين، خضوعها لإجراء منظار على المعدة للمرة الثانية.

ونشرت مريم أمين صورة لها داخل إحدى المستشفيات، عبر حسابها الخاص بـ«إنتسجرام» معلقة، «منظار تاني للمعدة.. الحمدلله على كل شي».

يذكر أن الإعلامية مريم أمين، خاضت تجربة التمثيل لأول مرة، من خلال مُسلسل «حواديت الشانزليزيه» الذي عرض العام الماضي.

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن» كشفت مريم، كواليس خوضها تجربة التمثيل، إذ جاء ترشيحها من قِبل المؤلف أيمن سليم، الذي يخوض أولى تجاربه في التأليف الدرامي أيضا، وقالت مريم أمين، «سبق لنا التعاون سويًا في البرامج الرمضانية، على مدار نحو ثلاثة أعوام، في محطة نجوم FM، وقال لي أكثر من مرة، خلال فترة كتابة المُسلسل، إنه يراني في هذا الدور».

وفي شهر يناير الماضي، كانت الإعلامية مريم أمين، شاركت لاعب الكرة الشهير صامويل إيتو، في تقديم حفل جائزة «الأفضل في أفريقيا» في مدينة الغردقة، وأعربت عن سعادتها البالغة، واعتزازها، لمُشاركتها واصفة الحفل بأنه الحدث الأهم والأضخم في أفريقيا.

وقالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنها سعيدة للغاية، كون الاختيار وقع عليها بشأن المُشاركة في تقديم هذا الحفل، مع صامويل إيتو، واصفة الحفل، «من المحطات الهامة في حياتي».

يذكر أن مريم أمين هي إعلامية مصرية، بدأت مشوارها العملي في قناة النيل للمنوعات، ومن ثم انتقلت إلى القناة الفضائية المصرية وبعد ذلك إلى شاشة تلفزيون دبي، حيث قدمت من خلاله العديد من البرامج الناجحة والتي جاء من أبرزها برامج «سوالفنا حلوة، تاراتاتا».

وفي عام 2007 قدمت مريم أمين أيضا سهرتي انتخاب ملكة جمال مصر Miss Egypt في نقل مباشر على الهواء، كما عادت إلى فريق عمل برنامج صباح الخير يا مصر، لتنتقل بعد ذلك إلى محطة أخرى، حيث تقدم برنامج إذاعي بعنوان «وهو كذلك».