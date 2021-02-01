شعبة الخضار تطالب بإنشاء قاعدة بيانات للمحاصيل: حتى لا يخسر التجار

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة في غرفة القاهرة التجارية، إنهم طالبوا في وقت سابق بقاعدة إنتاج للمحاصيل الزراعية، واستهلاكها وتصديرها، مشددا على أن كل شكاوى المزارعين من انخفاض الأسعار حقيقية، متسائلا: أين الزراعة الدورية والتعاقدية، وأين التصنيع الغذائي، حتى يحدث اتزان في السوق، ولابد أن يلتزم المنتجون الزراعيون بالإرشادات الخاصة بزراعة المحاصيل، لأن زراعة محصول أكثر من اللازم تؤدي إلى خسارة باقي المنتجين الزراعيين.

مصر الأولى في تصدير بعض السلع

وأضاف «نجيب»، في مداخلة مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الإثنين: «إحنا أكلنا العالم كله في جائحة كورونا، وإحنا أكبر مصدر في البرتقال والفراولة في العالم، ولدينا فائض، والعرض أكثر من الطلب، فلماذا لا نستغله في التصنيع الغذائي، ولدينا أسواق واعدة في أفريقيا، خاصة وأن بعض المنتجين يخسرون، ولا أحد ينكر خسارتهم، ويجب الالتزام بالزراعة الدورية، وهناك على سبيل المثال لدينا هذا العام زيادة في زراعة البطاطس بـ50 ألف فدان، وتنتج مليون طن زيادة، الأمر الذي أدى إلى تخمة في الأسواق وانخفاض الأسعار في السوق».

ولفت إلى أن زيادة المعروض من الإنتاج أمر جيد، ولكن لا يصل الأمر إلى خسارة المزارعين، مشيرا إلى أن المشكلة تحدث عندما يكون هناك زيادة في محصول ما، وبعدها يخسر المزارعون، وفي العام التالي تحدث مشكلة ونقص، متابعا: «يجب تنسيق الأسواق العشوائية، ويجب عمل اتزان في الأسعار».

رسالة إلى الحكومة

وأضاف: «أرجو من وزارة الزراعة الاهتمام بالزراعة الدورية، والتنسيق في هذا الأمر، وصحيح أن أزمة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على المنتجات في كافة المجالات، ولكن في مصر كنا نصدر حتى خلال هذه الأزمة، ولدينا 5 ملايين طن من الصادرات، ولكن يجب فتح باب التصدير لأنواع أخرى غير الموالح، والتنسيق في هذا الأمر بين وزارة الزراعة، ووزارة الصناعة، والغرفة التجارية، وحتى الأسواق العشوائية يجب تنظيمها أيضا لعمل اتزان في الأسعار، واتزان في عرض السلع في الأسواق».