تحرير 21 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وتشميع سيبر ومقهى بدمياط

شنت الوحدة المحلية بفارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور، ونائبي المدينة والقرى وأعضاء اللجنة بالمدينة، حملاتها لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد -19».

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتم تحرير محاضر فورية بقيمة 50 جنيها بإجمالي مبلغ 500 جنيه، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الانضباطية للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وشنت الوحدة المحلية بفارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور ونائب القرى، وأعضاء اللجنة بالمدينة حملاتها لمتابعه تطبيق هذه التوجيهات ،حيث أسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتم تحرير محاضر فورية كما تم التعامل مع المخالفين فى إطار القانون.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر سعد برئاسة الدكتورعثمان شعلان حملة بمشاركة مسؤولي الإشغالات بقرى (كفر الغاب - كفر المنازلة) حيث تم غلق وتشميع سيبر بقرية كفر المنازلة ومقهي بقرية كفر الغاب لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتهم قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وشنت الوحدة المحلية بالحورانى حملة مكبرة لرفع الإشغالات استهدفت مدخل قرية ميت الشيوخ التابعة للحورانى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين فى إطار القانون، يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور برفع الإشغالات والتصدى للمخالفات والباعة الجائلين.

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