محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم، مع الدكتور إيهاب شكرى مدير مديرية الطب البيطري وممثلي الجهات المُنفذة لمشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري، ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية «كوكر»، الذي يجرى تنفيذه على مساحة 12 فدان بمنطقة شطا.

وشهد اللقاء، بحث آخر التطورات والموقف التنفيذى للمشروع ، وفقاً لخطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم و الصناعات التى تترتب عليها فضلاً عن توفير ما يعادل 2000 فرصة عمل جديدة.

واستمعت "المحافظ" إلى شرح عن معدلات ونسب التنفيذ وكذا الأعمال الجارية، حيث من المقرر إنشاء منطقة متكاملة تتضمن محجر ومجزر ذى خدمات متعددة، تشمل 12 حظيرة وساحات انتظار الذبح على مساحة 16 ألف متر مربع، ورصيف تنزيل وتصنيف و أيضاً مجزر حكومى وآخر استثمارى، بالإضافة إلى مبانى للأعلاف والإدارة ومبيت للعاملين بالإضافة إلى محطة تدوير المخلفات الحيوانية «كوكر»، وخزانات ومحطة معالجة ثنائية بطاقة 100م3/ يوم.

وأشارت «محافظ دمياط»، الى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية، وبالأسعار المناسبة، لافتة إلى موقع المشروع الذى يتميز بوقوعه بين مينائي دمياط وبورسعيد، فضلاً عن وقوعه خارج الكتلة السكنية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المجزر يُعد من أحد المشروعات الهامة التى تحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة كما من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

وفى ختام متابعتها للموقف الانشائى للمجزر، أكدت محافظ دمياط على أهمية تنفيذ كل الأعمال به، وفقًا للمخطط العام المتفق عليه مسبقاً، وكذلك التنسيق المستمر مع كل الأجهزة المعنية، وذلك للانتهاء من هذا المشروع الهام على الوجه الأكمل، طبقاً للجدول الزمنى المحدد والمعايير الفنية والبيطرية والمواصفات المقررة عالميًا في هذا الشأن، التي تم مراعاتها بالدراسات الموضوعة في وقت سابق.

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