الفرق بين شهادات الادخار والاستثمار ومميزات كل منهما

نسمع كثيرا عن العديد من أسماء الشهادات في مختلف البنوك ولكن لا نعرف الفرق بينها، وفي السطور التالية تعرض «الوطن» الفرق بين شهادات الاستثمار والادخار ومميزات كل منهما.

شهادات الاستثمار تنقسم لشهادات «أ» و«ب» بأنواعها و«ج» ذات الجوائز بالإضافة إلى شهادات الادخار حيث تنقسم إلى الشهادة البلاتينية والشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير والشهادة الخماسية ذات العائد الشهري وشهادة أمان المصريين.

شهادات الادخار

الشهادة البلاتينية

مدتها 3 سنوات.

العائد 12% شهريا.

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فروع مصرفية، ولا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ويمكن استردادها قبل نهاية المدة.

الحد الأدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

مدتها 5 سنوات

العائد: 11% ربع سنوي

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من أي فروع مصرفية وفقا للتعليمات السارية.

لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك.

الحد الأدنى: ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادة أمان المصريين

المدة: 3 سنوات

العائد: 16%

لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها.

تسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة مع الفوائد المتبقية بعد خصم قيمة الأقساط.

ويمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفق رغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.

القيمة: 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500.

شهادات الاستثمار

تنقسم إلى عدة أنواع

الشهادة «أ» ذات العائد المجمع

القيمة: 100 جنيه ومضاعفاتها

المدة: 10 سنوات 100 جنيه ومضاعفاتها

دورية صرف العائد: فوائد تراكمية

العائد: 10.25%

من يحق لهم الشراء: تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين والأجانب المقيمين لمدة خمس سنوات ميلادية متصلة أو الحاصلين على تصريح إقامة خاص.

الاقتراض: يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

الاسترداد: تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاستحقاقية، ويمكن استردادها بعد مضي ستة أشهر من اليوم التالي ليوم الشراء وفقا والقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

شهادة المجموعة «ب» عائد ربع سنوى ومدة عامين

القيمة: 500 جنيه ومضاعفاتها

المدة: 3 سنوات

دورية صرف العائد: ربع سنوي

العائد: 10%

الاقتراض: يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية واسعار العوائد في تاريخ الاقتراض

الاسترداد: تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها بعد مضي ستة اشهر من اليوم التالي ليوم الشراء وفقا والقيم الاستردادية المعدة في هذا الشان

شهادة المجموعة «ج» ذات الجوائز

الفئات القيمة: 5، 10, 50, 100, 500, 1000 جنيه

المدة: 10 سنوات

دورية صرف العائد: لا يوجد

الاقتراض: يتم الاقتراض بضمان شهادات استثمار المجموعة «ج».

الاسترداد: يمكن الاسترداد بعد دخولها أول سحب.