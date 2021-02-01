عضو بلجنة حل أزمة مستريح المنيا يرفض كشف سبب انسحابه: مش هينفع أتكلم

قال مجدي الجهمي، أحد أعضاء اللجنة العرفية لحل أزمة «مستريح المنيا» سابقا، إنه لا يفضل الإعلان عن الأسباب التي دفعته إلى الانسحاب من أعمال اللجنة، مكتفيًا بقوله: «الأمور مش ماشية، ومش هينفع أتكلم أكتر من كده عشان الأمور متتصعدش».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «مستعدون للتكاتف والتعاون وإنهاء الأمر، والأمن بيدينا فرصة للم الموضوع»، لترد عليه مقدمة البرنامج: «يديكم فرصة ازاي؟! ده مليار ونص؟!».

وتابع، أنه يجب منح الفرصة للحل العرفي، مشيرًا إلى أن الأطراف التي تسببت في الأزمة وعدت بحلها: «أصحاب الموضوع قالوا هيلموا، وهنضحي وهندفع، ونشوف عشان الناس متخسرش فلوسها، وسنحاول مرة أخرى في الإطار العرفي، حتى يوفقنا الله، وأعضاء اللجنة مشايخ محترمين وعمد محترمين وسيستطيعون السيطرة على الموقف، لكن نتمنى أن يتعاون الجميع معنا».

وأردف: «المناديب هيدفعوا أكتر وهيتصرفوا، وطالما هيدفعوا يبقى هيدفعوا، لازم نشوف الدنيا عشان متقفش».

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي، على ظاهرة المستريح، مؤكدة أن كل من يغري العملاء بأرباح تصل إلى 15% فإنه يقوم بعملية نصب وتوظيف أموال: «هتاخدوا حاجتكم أطباق بلاستيك، وشفنا المشهد ده في ثمانينات القرن الماضي، ده تلبيس طواقي ونصب، ومحدش يدي فلوسه لحد، وهيتنصب عليك وهيهرب أو هيتقبض عليه، بس في الآخر فلوسك هتروح فين؟! هذه فوائد غير حقيقية وغير منطقية».