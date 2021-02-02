محمد سعفان عن مصنع الحديد والصلب: ليس لدينا أوراق رسمية لإجراءات ضده

تحدث الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن حقوق العمالة التي ستغلق مصانعها، في إشارة لمصنع الحديد والصلب الذي أصدر الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال قرارا بتصفيته، حيث ذكر سعفان، إن وزارة القوى العاملة منوط بها تحديد التعويضات الخاصة بهؤلاء العمال.

لا توجد لدينا أي أوراق رسمية ضد العمال أو المنشآت

وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا أى أوراق رسمية لإجراء ضد العمال أو المنشآت.

وتابع: «تحسبا قبل أن تقع الأمور بدأنا مع هيئة التأمينات أن ندرس ما مدى حقوق هؤلاء العمال وانطلاق قانون التأمينات الجديد للحصول على معاش من عدمه؟».

وزير القوى العاملة يكشف موعد منحة العمالة غير المنتظمة

كما تحدث وزير القوى العاملة عن منحة العمالة غير المنتظمة، قال إن فبراير الشهر الأخير سيتم صرفه، وستجتمع اللجنة وتحدد مواعيد الصرف، وبعد أسبوع سيتم اجتماع اللجنة، فالمرحلة الأولى انتهت بثلاثة شهور كلفت 2.4 مليار جنيه، ففي المرحلتين بتكلفة ما يقرب من 4 مليارات جنيه.

وزير القوى العاملة يتحدث عن حوسبة مكاتب التفتيش العمالية

كما علق الوزير على حوسبة مكاتب التفتيش العمالية قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 100%، وذكر أن هذا نوع من أنواع الشفافية الكاملة حيث يقوم المفتش من خلال منظومة إلكترونية بعد الانتهاء من عمله بإرسال تقرير وهذا يضمن الشفافية الكاملة والسرعة فى الأداء.