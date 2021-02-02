«غيبوبة 48 ساعة».. أستاذ أمراض معدية يوضح أخطر أعراض فيروس «نيباه»

بينما يسعى الأطباء حول العالم لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي أودى بحياة نحو 2.2 مليون شخص، ظهر فيروس جديد يعرف باسم «نيباه»، خلال الأيام الأخيرة، وتفشى بإحدى القرى الماليزية، ليصبح شبحا جديدا يطارد البشرية وتزداد المخاوف من انتشاره، خاصة مع أعراضه الشديدة ومنها التهاب المخ.

منظمة الصحة العالمية، حذرت من فيروس نيباه، وقالت إنه يصيب الجهاز العصبي والتنفسي، وتصل نسبة الوفاة به من 40 لـ75% كما أنه ينتشر بسرعة كبيرة، وأكدت المنظمة أنه واحد من 10 أمراض معدية صنفتها المنظمة بأنها أكبر خطر على الصحة العامة نظرا لعدم توفير أي أدوية أو لقاحات له حتى الآن، كما أنه قد يصيب المريض به بغيبوبة.

عرض الإصابة بغيبوبة كان غريبا بعد الشىء على مسمع المواطنين، فرغم تشابه الفيروس مع كورونا إلا أنه تفرد بذل العرض، وبدأ التساؤل حول سبب إصابة الفيروس للمريض بغيبوبة.

طبيب: الغيبوبة أحد أعراض التهاب المخ

وللإجابة عن هذا السؤال، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية، بكلية طب قصر العيني، إن دخول مريض فيروس نيباه في غيبوبة يأتي بسبب تأثير الفيروس نفسه على الدماغ.

وأضاف سلامة لـ«الوطن»، أن التهاب المخ هو أحد أعراض فيروس نيباه، والذي يسبب ظهور أعراض مشابهة الإنفلونزا الخفيفة مثل الحمى أو الصداع، وتشوش التفكير أو النوبات المرضية أو مشاكل في الحركة أو الحواس مثل السمع أو البصر.

وأشار أستاذ الأمراض المعدية، إلى أن فقدان الوعي بما في ذلك الغيبوبة من ضمن أعراض التهاب المخ، حيث يذهب فيها الفرد مدة تتراوح بين 24 ساعة إلى 48 ساعة، عقب التأثير على مناطق كبيرة على جانبي الدماغ أو في مناطق متخصصة منها تشارك في الحفاظ على الوعي.

كما أوضح أن فيروس نيباه يصيب الجهاز العصبي، وبفحص الجهاز لدى المريض فيُلاحظ التشوش والوعي المنخفض لديه، وهي ما تعد أعراض لغيبوبة، وإذا زادت تلك الأعراض داخل الشخص في غيبوبة فورًا، وتظهر المخاوف من تفاقم الأمر.