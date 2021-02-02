عاجل.. أمريكا تشتري 8 ملايين مسحة منزلية لاكتشاف كورونا بالموبايل

وقعت شركة «إيلوم» الأسترالية عقدًا جديدًا بقيمة 232 مليون دولار مع الولايات المتّحدة أمس الإثنين وذلك لبيع فحوصات سريعة لكوفيد-19 يمكن إجراؤها في المنزل وبدون وصفة طبيّة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في بيان لها أنها نجحت وبالتنسيق مع وزارة الصحّة في التعاقد مع الشركة ومنحتها 231.8 مليون دولار لزيادة إنتاجها المخصّص للولايات المتّحدة من اختبار كوفيد-19 المنزلي.

وبحسب البيان الذي نشرته «سكاي نيوز» فإن هذا العقد يسمح لإيلوم بزيادة قدرتها الإنتاجية المخصّصة للولايات المتّحدة إلى 640 ألف اختبار يومياً بحلول ديسمبر، مشيراً إلى أنّ الولايات المتّحدة ستحصل بموجب العقد على 8.5 مليون من هذه الفحوص.

وفي مؤتمر صحفي أعلن آندي سلافيت، مستشار البيت الأبيض لمكافحة كوفيد-19، أن شركة إيلوم زادت إنتاجها وستقوم بتسليم مئة ألف فحص شهرياً إلى الولايات المتحدة بين شهري فبراير ويوليو، معتبرًا أن ذلك أمر جيّد ولكنه لا يكفي، موضحًا أنّ زيادة الإنتاج ستؤدّي في النهاية إلى خفض سعر هذا الفحص الذي يكلّف حالياً حوالي 30 دولاراً.

وهذا الفحص السريع يُباع في الصيدليات بدون وصفة طبيّة ويمكن لأي شخص أن يدخل مسحة أنفه في صندوق صغير يتّصل بهاتفه الذكي عبر تقنية البلوتوث ومن خلال تطبيق مخصّص لهذا الغرض، ليحصل على نتيجة الاختبار في غضون ربع ساعة وتصل كفاءة هذا الفحص في كشف وجود الفيروس إلى 95% وحصل في منتصف ديسمبر على موافقة وكالة الأغذية والأدوية الأميركية.

وتتيح هذه الفحصوات للناس أن يفحصوا أنفسهم عدة مرّات في الأسبوع، حسب الحاجة وأن يحصلوا على نتيجة شبه فورية، بالنسبة للفترة التي تحتاجها فحوصات الـ pcr لتظهر ايجابية الشخص للفيروس من عدمه.