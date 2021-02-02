«محمد ويوسف» يعملان على عربة مأكولات جاهزة: «نحلم بتقنين وضعنا»

قررا السعي وراء الرزق وتحقيق حلمهما بأن يصبحا أصحاب «مطعم»، في يوممن الأيام، علم الشقيقان «محمد الطالب بالصف الثاني الثانوي الفندقي و يوسف، الطالب بالصف الثالث الإعدادي»، حجم المشقة التي قد يواجهانها في الشارع، لصغر عمرهما إلا أنهما أصرا على الهدف الذي اتفقا عليه.

عمل «محمدويوسف»، حتى تمكنا من تدبير مبلغا يكون نواة مشروعهما الصغير بدعم من والديهما المعنوي اللا محدود، لم يستسلما لمحاولات إثنائهما عن تحقيق حلمهم الذي طالما حلما به لسنوات .

يروي يوسف سالم 15 عامًا، طالب في الصف الثالث الإعدادي قصتهما لـ «الوطن»: «بدأنا مشروعنا الصغير الذي أطلقنا عليه (صب واي) منذ العام الماضي حيث نقوم بإعداد سندوتشات جاهزة والحمد لله، وجدنا إقبالا كبيرا لم نكن نتخيله لكن الله أراد أن يكلل مجهودنا بالنجاح».

وأضاف يوسف: «قررنا إطلاق مشروعنا من خلال عربة تجر باليد لإعداد الوجبات الجاهزة،نريد فحسب تقنين وضعنا نحن وغيرنا من الشباب الصغير خاصة وأننا لا تستطيع شراء محل، ونحلم بافتتاح مطعم صغير خاص بنا يوما ما بجهدنا و تعبنا شيئا فشيئا فلا زلنا في بداية مشوارنا نخطو خطواتنا الأولى».

وأعرب «يوسف» عن أمنيته في الإلتحاق بالثانوية الفندقية أسوة بشقيقه الأكبر، لافتًا إلى أن جائحة فيروس كورونا قلصت الإقبال نوعا ما، مشيرا إلى حرصهما الشديد على إرتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية بالإضافة لحرصهم الشديد على تنظيف المكان والأدوات.

وأردف أنهمايتلقيان دعما معنويا غير محدود من والديهما، بالإضافة لدعم الجيران حيث يعتبروننا نموذج للشباب المكافح.

بدأ الشقيقان مشروعهما قبل عام وتحديدا يوم 8 يناير 2020، حيث قررا تقديم الوجبات السريعة وسندوتشات تيك أواي بأحد الشوارع الضيقة، لتدبير نفقات دراستهما والمساعدة في الإنفاق على أسرتهما.