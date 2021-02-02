عاتبته على بطالته.. زوج يخنق زوجته ويجهز عليها طعنا بالفيوم

فوجئت قوات تأمين مركز شرطة الفيوم، بدخول شاب ديوان المركز ويديه ملطخة بالدماء، صباح اليوم، طالبا لقاء رئيس المباحث ليُسلم نفسه بعدما قتل زوجته، فألقت قوات التأمين القبض عليه خوفًا من هربه.

وأمام الرائد أحمد طرفاية رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد محمد فريتم، معاون مباحث المركز، قال الزوج بكل ثبات إنّه قتل زوجته، وبدأ يروي تفاصيل الواقعة، حيث طالت فترة بقاؤه في المنزل دون عمل، لا يفعل شيئًا سوى تناول الطعام ومشاهدة التلفاز، فازداد وضعهم المادي سوءًا فلم يكن من زوجته إلا أنّ عاتبته.

وتابع الزوج قائلًا: «اتعصبت وزعقتلها وهددتني تسيب البيت وتمشي عند أهلها فضربتها وخنقتها بإيديا الاتنين لحد ما إتأكدت إنها ماتت بعد كده جبت السكينة من المطبخ وطعنتها طعنتين واحدة في صدرها وواحدة في بطنها عشان من شدة غيظي منها وجيت عشان أسلم نفسي وأعترف بجريمتي».

وكان اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا بالعثور على جثة زوجة شابة مقتولة بطعنتين في منزلها بعزبة عثمان التابعة للوحدة المحلية بالمندرة في نطاق دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبين أنّ الجثة لشابة تُدعى بوسي عويس محمد فتح الباب (29 عامًا)، مصابة بطعنتين نافذتين في الصدر والبطن.

وتم نقل جثة الزوجة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم وضع الزوج ويدعى حمادة طارق عويس سعد (27 عامًا) في حجز المركز لحين انتهاء التحقيق معه والعرض على النيابة.

تحرر بالواقعة المحضر رقم 606 إداري مركز شرطة الفيوم لعام 2021، وأحيلت إلى النيابة التي تولت التحقيق.