إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب «تروسيكل» بالفيوم

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة بخارية «ترويسكل»، في أثناء ذهابهم إلى عملهم، في أحد الصوب الزراعية، بمدخل المزارع على طريق أسيوط الغربي، بالقرب من مشروع الدواجن التكاملي بمدينة الفيوم الجديدة، خلال محاولتهم تفادي الاصطدام بسيارة مسرعة، فاختل توازنها في يد قائدها، وانقلبت مسببة إصابة مستقليها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من الرائد هيثم طلبة، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم الجديدة، يفيد وروود بلاغا من مرفق الإسعاف بالفيوم، حول تلقيهم استغاثة لإسعاف 3 مصابين أُصيبوا في حادث انقلاب دراجة بخارية «تروسيكل»، على طريق أسيوط الغربي، بالقرب من مشروع الدواجن التكاملي بمدينة الفيوم الجديدة.

وتبينّ من التحريات الأولية أنّ المصابين هم محمد علي محمد، 16 عاما، وعلي محمد السيد، 54 عاما، وقرني محمد أحمد، 36 عاما، بإصابات متنوعة بين جروح وكدمات وسحجات وكسور متفرقة في جميع أنحاء الجسد، ونقلوا إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، تمهيدا لتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وأفادت التحريات، أنّ المصابين الثلاثة كانوا ذاهبين في الصباح الباكر للعمل في إحدى مزارع الصوب المنتشرة في تلك المنطقة، وأنّه خلال دخولهم الكوبري فاجأتهم سيارة مسرعة قادمة في مواجهتهم، وعندما حاول قائد الدراجة البخارية تفادي الاصطدام بها، اختلت عجلة القيادة بيديه وسقط مستقليه منه، وانقلب التروسيكل فوقهم محدثا إصابتهم، فيما فر قائد السيارة هاربا قبل أن يمسك به الأهالي.

وأفاد قائد الدراجة البخارية ومرافقوه بعدم معرفتهم للمتسبب في الحادث؛ لأنهم لم يتمكنوا من رؤية أرقام السيارة، نظرا لهروبها مسرعة، ولخوفهم واضطرابهم خلال انقلاب التروسيكل بهم.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.