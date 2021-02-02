وزير الأوقاف يلقي بيانا أمام النواب عن جهود «مصر تنطلق 2022/2018»

انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، قبل قليل، لاستكمال مناقشة بيانات الوزراء بشأن أداء وزاراتهم، ومن المقرر أن يلقي وزيري الأوقاف والتجارة والصناعة، بيانين عن موقف وزارتيهما ضمن برنامج «مصر تنطلق 2018/2022»، الذي تتبناه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس باستدعاء رئيس الحكومة ووزراء الحكومة لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، حيث لاحظ المجلس قصورا في بعض القطاعات.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بيانه بشأن عدد من القضايا، عدّدها في كلمة تمهيدية، أبرزها «تجديد الخطاب الديني»، كما يتناول موضوعات خطبة الجمعة وتنقية التراث، وغيرها من القضايا التي يعرضها خلال بيانه، وبينها تجديد وإحلال المساجد.

وقال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ وزيري الأوقاف والصناعة يلقيان اليوم بيانهما أمام المجلس ، حيث شهدت جلسات الأحد الماضي، إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير البترول عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، بينما شهدت جلسة أمس الاستماع لوزيري المالية والتضامن.

ويستمع المجلي غدا الأربعاء، إلى بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بينما يشهد الخميس المقبل، إلقاء بيان وزير السياحة والآثار، وبيان وزيرة الصحة.

وشهد الأسبوع الماضي حضور 8 وزراء، إضافة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما شهد هذا الأسبوع بيانات لـ8 وزراء، وفي جميع الأحوال يحال البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.

ويحرص المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مطالبة أعضاء المجلس بالالتزام بالإجراءات الوقائية في ضوء مواجهة فيروس كورونا.