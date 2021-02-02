«طعنة نافذة في البطن».. مصرع شاب على يد صديقيه أثناء مشاجرة بالشرقية

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بجرح طعني على يد صديقيه، خلال مشاجرة بينهم بقرية كفر الحمام، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وألقت الشرطة القبض على أحد المتهمين، وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالفتاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عبدالله فليفل، مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد تلقي المركز بلاغا بوفاة «رضا. ص. ا»، 20 عاما، طالب مقيم بقرية كفر الحمام، إثر إصابته بجرح طعني في مشاجرة بأحد محلات الأطعمة الكائنة في القرية، التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة من الشرطة، بإشراف المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث المركز، لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، وتبين أن المجني عليه كان يتواجد مع صديقيه «م. ص. م»، 20 عاما، طالب، و«أ. د»، 20 عاما، طالب داخل محل لإعداد وجبات الطعام، وفي أثناء جلوسهم على طاولة انتظارا لعدد من سندوتشات «الكبدة»، طلبوها من صاحب المحل، وقعت بينهم مشادة كلامية، وتطور الأمر لمشاجرة بينهم، مستخدمين اسلحة بيضاء، فيما حاول بعض الأشخاص التدخل للسيطرة على الموقف دون جدوى، وأسفرت المشاجرة عن إصابة المجني عليه بطعنة نافذة في البطن، ما أدى لوفاته في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثمان، بعد معاينة الطب الشرعي لها، لتحديد سبب الوفاة.

كما ضبط أحد المتهمين، وأحيل إلى النيابة التي باشرت معه التحقيق، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.