محمد عبدالرحمن عن «الخطة العايمة»: يحجز قبلها بشهرين في الخليج

أعرب الفنان محمد عبدالرحمن توتا عن سعادته بالنجاح الذي حققه خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما أو المسرح.

وقال عبدالرحمن، لـ«الوطن»: «سعيد بما حققه فيلم (الخطة العايمة) من إيرادات خلال الفترة الماضية، وتخطيه حاجز الـ11 مليون جنيه في دور العرض بمصر، كما أنه حقق نجاحا كبيرا في الدول العربية وخاصة الخليج الذي يتم حجزه قبلها بشهرين من العرض لمشاهدته».

أما عن مسرحية «هابي نيو يير بالعربي»، أكد أن القائمين على المسرحية أخرجوها من حيث الإضاءة والديكورات وغيرها، بالإضافة إلى اختيار فريق عمل رائع من ممثلين.

وأشار إلى أن أحداث المسرحية تدور ليلة رأس السنة في قصر كبير يمتلكه بيومي فؤاد، وتحدث مشكلة كبيرة في القصر، ويأتي الجميع ومن ضمنهم توتا الذي يلعب دور محامي لحل هذه المشكلة من أجل الاحتفال بليلة رأس السنة.

وأضاف: «أنا خريج (مسرح مصر) الذي صنع لي جماهيرية كبيرة في الشارع المصري، وعندما أقوم بعمل مسرحية أخرى لا بد أن تكون بنفس القدر للمحافظة على ما حققته في مسرح مصر».

وعن الأعمال التي يظهر بها كضيف شرف، قال عبدالرحمن إنه من المقرر أن يظهر في مسلسل «في بيتنا روبوت» في مشهدين فقط، كما يظهر في مشهد واحد في فيلم «مش أنا» مع تامر حسني وماجد الكدواني وسوسن بدر وحلا شيحا.

وأكد عبدالرحمن أنه يحضر خلال الفترة الراهنة لفيلمين، أحدهم مع «سينرجي فيلمز»، والأخر مع «طاهر برودكشن».