التعليم: أغلقنا 250 مركزا للدروس الخصوصية في 5 محافظات

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رفض عودة مراكز الدروس الخصوصية مرة أخرى بعد تعليق الدراسة بالمدارس بسبب تفشي فيروس كورونا، موضحا أنّ المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية تواصل حملاتها المفاجئة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، ومجموعات التقوية ستعود إلى المدارس بعد عودة الدراسة يوم 21 فبراير الحالي.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنّه جرى إغلاق 250 مركزا للدروس الخصوصية في 5 محافظات خلال الأيام القليلة الماضية: «50 بالإسماعبلية، و30 بسوهاج، و70 بأسيوط، و50 ببورسعيد، و50 بمطروح»، مؤكدا أنّ وزارة التربية والتعليم ستعلن تفاصيل آليات عقد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم الأحد الموافق 14 فبراير الحالي، وسط تنفيذ الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف المصدر، أنّ الوزارة حددت أوجه توزيع حصيلة مجموعات التقوية، على أن تكون 75% من قيمتها لصالح المعلم، و25% موزعة على نقابة المهن التعليمية، بقيمة 5%، وصناديق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بقيمة 5%، وعدة أوجه أخرى، موضحا أنّ حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية مستمرة في جميع محافظات الجمهورية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت تحديث مناهج المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالتعاون مع هيئة المحطات النووية، عن طريق تكثيف الدراسة باللغة الإنجليزية والاستعانة بخبراء الطاقة النووية للتدريس لطلاب السنتين الرابعة والخامسة.

وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أعلن مؤخرا قبول 60 طالبا في مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية دفعة العام الدراسي الحالي 2020-2021، حيث جرى اختيار 60 طالبا للالتحاق بالسنة الأولى في مدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية، بعد إجراء العديد من الاختبارات للطلاب المتقدمين من جميع المحافظات، كما تعمل الوزارة على تطوير مناهج التعليم الفني للتوافق مع احتياجات سوق العمل.