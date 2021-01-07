استغلا المدرسة في الدروس الخصوصية.. إحالة معلمين للنيابة بالإسكندرية

قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إيقاف معلمين، اثنين بإحدى مدارس اللغات بإدارة شرق التعليمية، ثلاثة أشهر عن العمل مع إحالتهم للنيابة الإدارية بعد ثبوت إعطائهم دروس خصوصية للطلاب داخل مدرسة «جلال قريطم»، الخاصة، التابعة لإدارة شرق التعليمية.

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل الوزارة، إن المعلمين دون وازع من ضمير أو خشية من خالق أو خوفا من قانون مستغلين الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من ظروف استثنائية للتربح وتحقيق مكاسب مالية وبالرغم من قرار من رئيس مجلس الوزراء بعدم تواجد طلاب داخل المدارس خوفاً عليهم من ذلك الوباء الذي يجتاح العالم بأكمله وذلك للتربح وتحقيق مكاسب مالية.

وأضاف في بيان له، اليوم، أن قرار المحافظ جاء بناء على المذكرة المعروضة منه مباشرة، على خلفية عرض مدير عام إدارة شرق التعليمية الذي أكد أن ما تمر به البلاد فى الفترة الراهنة يتطلب تضافر جهود كافة طوائف الشعب والوقوف جنبا إلى جنب لعبور تلك الأزمة.

وأوضح أن سلوك المعلمين يتنافى مع أخلاقيات المهنة التي يتعين على شاغلها أن يترفع عن صغائر الأعمال وأن يسلك فى تصرفاته سلوكا يتوافق مع الاحترام والتقدير الواجب مما يجعله مثلا وقدوة وأن ما أقدموا عليه هو أمر فى غاية الخطورة ويستوجب معه أخذه بالشدة الرادعه ليكون عبرة لغيرة ممن يفكر فى ارتكاب مثل هذه الأمور

وأشار إلى أن المديرية شددت بناء على قرار المحافظ بتشكيل لجان للمرور على «السناتر»، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر لجميع المعلمين ممن يضاعفون جهودهم فى الفترة الحالية لشرح المناهج عن بُعد، وتضافر جهود كافة طوائف المحافظة فى شتى المجالات، وطالب المعلمين بالوقوف جنبا إلى جنب لمساعدة طلابهم لعبور تلك الأزمة الراهنة.