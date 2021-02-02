لجان الإخوان تهاجم أحمد مكي بسبب «الاختيار 2».. ليست المرة الأولى

تعمل لجان الإخوان على الهجوم على الدولة والأعمال الوطنية بشكل دائم، فلم تكن واقعة الفنان أحمد مكي الذي نشر صورته من كواليس مسلسل «الاختيار 2،» وما تلاها من تدشين هشتاج #مكي_بيحب_مصر، هي الأولى، إذ شنت عناصر الجماعة هجوما على عدد من الفنانين الذين قدموا أعمالا درامية وطنية، ولم يقتصر دورهم عند الفن، بل حاولت لجان الجماعة التشكيك في الانتصارات الوطنية، لكن دائما ما يكون للمصريين رأيا آخر.

مكي ينشر صورته في الاختيار 2

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان أحمد مكي، من كواليس تصوير مسلسل «الاختيار 2» المقرر عرضه خلال رمضان المقبل، إذ ظهر مكي، وهو يرتدي ملابس رجال الشرطة السوداء، ممسكًا بسلاح ناري، وذلك بعد صورة له وهو يرتدي ملابس مدنية خلال تصوير أحد المشاهد الأخرى، من المسلسل الذي يجمع بين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، لأول مرة ويشاركهم في البطولة بشرى، هادي الجيار، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، محمد فراج، أحمد داش، أحمد شاكر عبداللطيف، أحمد حلاوة، محمد علاء، مع عدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

الإخوان يشنون حربا والمصريون بالمرصاد

«عميل الجيش المصري» كانت إحدى العبارات الموجهة للفنان أحمد مكي، التي اعتبرها مروجها تهمة أو إدانة، في وقت هي أساس وطنية كل مصري تجاه الجيش الذي يتكون من أفراد الوطن، أما آخرون بدأوا في ترويج شائعات تنصله من جنسيته، حيث وصفوه بغير المصري، مشيرين إلى أصوله الجزائرية رغم أنه مصري الجنسية ومقيم في مصر منذ بداية حياته، وهو ما كان دافعا للمصريين بالرد على اللجان الإلكترونية لدعم ومساندة الفنان «فان ديزال العرب» وتدشين هاشتاج «مكي بيحب مصر»، بل ورد الهجوم غير المبرر على المسلسل الذي يتناول أحداث اعتصام رابعة بمنشورات قديمة نشرتها قيادات الجماعة واعترافاتهم بالعنف.

الهجوم الإخوانى على احتفالات أكتوبر

في السادس من أكتوبر الماضي، تصدر هاشتاج #سحقناهم_فى_أكتوبر، موقع تبادل التغريدات القصيرة تويتر، وهو ما دفع اللجان الإلكترونية الإخوانية لمهاجمة الهاشتاج.

الهجوم على مسلسل الاختيار

لم يكن الهجوم على مكي هو الأول من نوعه، حيث سبق وهاجم الإخوان أمير كرارة وأحمد العوضي، في الجزء الأول من الاختيار، بعد نجاحهم في أداء الشخصيات بالمسلسل، ونقل الرسالة التي ناقشت مفهوم الاختيار بين الذي اختار طريق الدفاع عن الوطن، والذي اختار طريق الإرهاب.

وهاجم إعلاميو الإخوان مسلسل «‏الاختيار»، الذي يحكى بطولات الشهيد أحمد ‏المنسى ضد الإرهاب، فقال الإعلامى الإخوانى محمد ناصر الهارب فى تركيا، إن كرارة فشل في أداء الشخصية، بحسب قوله، ولم يصدقه أحد على حد زعمه، في الوقت الذي لقى المسلسل نجاحا واسعا، وحقق معدلات مشاهدة غير مسبوقة وأشاد المصريون بأداء جميع فريق العمل.