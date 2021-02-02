رئيس هيئة السكك الحديدية: تشغيل 12 قطارا جديدا خلال الفترة الماضية

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة بدأت منذ 18 يناير المنصرم في زيادة عدد القطارات إلى محافظات الوجهين القبلي والبحري، من أجل تشجيع السياحة الداخلية، موضحا: «زودنا عدد القطارات في الوجه القبلي بواقع 4 قطارات في منتصف يناير، وبالأمس شغلت 8 أخرى إضافية، اثنين ذهاب وعودة للوجه القبلي، واثنين للإسكندرية تعديل مواعيد ذهاب وعودة، بالإضافة إلى اثنين للإسماعيلية ذهاب وعودة، ومثلهما للمنصورة ذهاب وعودة».

نعمل على تقليل الضغط والكثافة لركاب القطارات

وأضاف «رسلان»، خلال لقائه مع جيرمين إبراهيم، مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولى: «نعمل على تقليل الضغط والكثافة لركاب القطارات لتحقيق التباعد الاجتماعي في وسائل النقل، طبقا لتعليمات وتوجيهات مجلس الوزراء، خاصة في القطارات التي تستغرق أوقاتا طويلة، مثل قطار القاهرة- أسوان».

وتابع رئيس هيئة السكك الحديدية: «نستبدل عربات القطارات المتقادمة طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بأخرى جديدة وحديثة مثل العربات الروسي؛ إذ وصل مصر 227 عربة روسية، وفق عقد يبلغ العدد الإجمالي للعربات في 1300 عربة».

الأسعار في القطارات الروسي والإسباني نفس الأسعار القديمة

وأوضح المهندس أشرف رسلان، أن «الأسعار في القطارات الروسي والإسباني نفس القديمة، والمواعيد تناسب المواطنين؛ فأهل الصعيد يرغبون في السفر ليلا حتى يصلوا صباحا، وبالتالي فإن العربات الجديدة تعمل من الساعة السادسة مساء وحتى التاسعة صباحا، وبالنسبة إلى حجز التذاكر، فإنه متاح بأكثر من طريقة، مثل شبابيك التذاكر أو موقع الهيئة وتطبيق الموبايل، وشبابيك تذاكر المدينة في محافظات القاهرة الكبري».