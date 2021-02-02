عميد «آثار القاهرة»: يحق لـ حنين حسام حضور امتحانات التيرم الأول

كشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه من حق حنين حسام، الطالبة بالفرقة الثالثة بالكلية، حضور امتحانات التيرم الأول للعام الجاري، المقرر عقدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2020-2021، وكذلك استكمال الدراسة للعام الجاري بفرقتها حال خروجها.

وأكد عميد كلية الآثار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكلية أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة بالامتحانات، لافتا إلى أنه سيتم إعلان الجداول تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وكذلك الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من الفيروس.

جامعة القاهرة: قرار تحويل حنين للتحقيق ليس معناه المنع من الامتحانات

ونوه «رجب» إلى أن امتحانات التيرم الأول ستنطلق 21 فبراير الجاري، لافتا إلى أنها ستكون حضوريا، بنظام البابل سيت، وفقا لمنظومة التعليم الهجين، مشيرا إلى أن الكلية تعمل حاليا على تطهير وتعقيم المدرجات والقاعات والأماكن المخصصة للامتحانات.

وأوضح الدكتور أحمد رجب، أن الامتحانات ستنقسم إلى 3 أيام لكل فرقة «السبت، والاثنين، والأربعاء»، أو «الأحد، والثلاثاء، والخميس».

كان الدكتور محمود علم الدين، مستشار رئيس الجامعة، المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، قال إن حنين حسام ستعود لاستكمال الدراسة العام الجاري وأداء الامتحانات، بعد صدور الحكم بالبراءة وإلغاء الحبس الصادر بحقها.

وأوضح «علم الدين» أن الطالبة لم تفصل من الجامعة، فضلا عن أنها لم تمنع من أداء الامتحانات، ولكن حولت للتحقيق، منوها إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، رفض فصلها أو منعها من الامتحانات، بعد صدور قرار الاتهام لها، مؤكدا أن قرار تحويلها للتحقيق ليس معناه المنع من الامتحانات، وإنما هو لاستبيان الحقيقة.