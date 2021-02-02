عاجل.. طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن منع دخول فيروس نيباه للبلاد

تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى هالة زايد وزيرة الصحة بشأن إجراءات الوزارة لمواجهة فيروس نيباه، والخطوات التي تتخذها الوزارة لمنع دخول الفيروس إلى البلاد أو انتشاره.

وقال «البياضي»، في طلب الإحاطة، أنَّ «الأخبار المتداولة مؤخرًا عن وجود فيروس نيباه وانتشاره في الصين، يجعلنا نتساءل عن إجراءت وزارة الصحة تجاه هذا الظهور الجديد لحالات من الڤيروس الذي ظهر منذ أكثر من 20 عاماً، في ظل عدم وجود أي علاج أو لقاح لمنع انتشاره، حيث أن الفيروس الجديد أشرس وأقوى من فيروس كورونا، ويسجل نسب وفاة مرتفعة بين المصابين وصلت إلى 75%».

نسب الوفاة بين المصابين تصل لـ75%

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنَّ «التقارير المنشورة بوسائل الإعلام المختلفة تذكرنا ببداية انتشار فيروس كورونا والذي تحوّل الى جائحة في غضون أشهر قليلة، مما يدفعنا للاستعداد لما هو أصعب من كورونا».

وقال «البياضي» إنَّ فيروس نيباه يعتبر مرضًا معديًا ناشئا يسبب قلقًا كبيرًا للعالم أجمع، حيث تظهر الأعراض بعد حدوث الإصابة بفترة تتراوح بين 4 إلى 14 يومًا، كما تصل فترة حضانة الفيروس إلى 45 يومًا، وذلك وفقًا لما تناولته وسائل الإعلام الأجنبية، بأنَّه فيروس نادر وينتشر عن طريق خفافيش الفاكهة، مما قد يسبب أعراضًا تشبه أعراض الإنفلونزا إلى جانب إعراض تنفسية وتشنجات وغيبوبة.