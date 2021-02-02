تسبب في «نيباه وكورونا».. تعرف على حكم أكل لحم الخفافيش

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالأخبار المتداولة حول وباء «نيباه» والذي تداول مغردون أنباء بأن هذا الفيروس القاتل تنقله الخفافيش، ليعود الحديث مرة أخرى عن الخفافيش، حيث تم اتهام الخفاش بأنه أحد أسباب وباء كورونا «كوفيد 19».

وحول حكم الشرع في تناول لحوم الخفاش، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الأسبق لـ«الوطن»، إن الإسلام حرم تناول كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، كذلك حرم كل ما يأكل القاذورات فهو محرم في الإسلام، أما ما عدا ذلك فكل ما استطابته نفسك.

فيروس كورونا

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال «دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر».

حكم تناول لحم الخفاش

أوضح رئيس لجنة الفتوى الأسبق أن كل ما يشتهيه الإنسان يستطيع أكله ما لم يكن ميتة أو لحم خنزير أو شيئا ذُبح لغير الله، فقال تعالي «قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».

وأضاف: هذه الأمور التي نص القرآن في تحريمها، والأمور التي تستقذر حرمها الإسلام أيضاً فإذا كان الخفاش يستقزر فهو حراما أكله، ومن رحمة الله بعبادة أنه جعل خلاف العلماء رحمة بهذه الأمة، فإذا ثبت أن تناول الخفاش به ضرر على النفس البشرية، فهو حرام، فكل ما ثبت أنه ضرر أو يأتي بضرر للإنسان فهو حرام أكله.