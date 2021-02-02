جامعة الملك سلمان تنهي استعدادات امتحانات «الترم الأول»

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2020-2021، المقرر انطلاقها عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، وفقًا لقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور أشرف سعد، رئيس الجامعة، إن جميع كليات الجامعة أنهت تجهيز الكشوف الخاصة بجداول امتحانات الترم الأول، وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتجهيز لجان الامتحانات مع الحرص على ترك مسافات آمنة بين الطلاب خلال الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة في تصريح له اليوم، أنه جرى التأكيد على الملاحظين والمشرفين بالالتزام بارتداء الكمامات وعدم السماح للطلاب بدخول الحرم الجامعي دون ارتداء الكمامة، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت وفقًا لمعايير اشتراطات منظمة الصحة العالمية، مع تذليل العقبات أما الطلاب، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للطلاب خلال الامتحانات، والتأكد من جاهزية قاعات الامتحانات للامتحانات، وتجهيز لجان خاصة لامتحانات الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة إن وجد، واتخاذ خطوات عديدة لمواجهة الغش.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جرى اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني والذي من المقرر أن يبدأ عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهات المعاونة لهم.

وأوضح رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة تنفذ نظامًا تعليميًا متفردًا من خلال استخدام التكنولوجية المتطورة الخاصة بها، والتي تجعلها قادرة تجاوز أي عقبات، والالتزام بمعايير الجودة العالمية فيما يخص العملية التعليمية والبحثية، وذلك بهدف الحفاظ على إمداد سوق العمل بخريج يتمتع بالمهارات اللازمة في كافة مجالات الحياة العملية، وتحقيق أكبر إفادة علمية ممكنة، مع توفير معايير السلامة اللازمة.