جامعة أسيوط تتبنى تنفيذ وتطوير آلة اقتصادية لحقن البذور

قال الدكتور أحمد عبدالمالك، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، ومدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بجامعة أسيوط، أن الوحدة قامت بتطوير وتحويل الأفكار النظرية الخاصة بآلة حقن البذور المسجلة كبراءة اختراع في أكاديمية البحث العلمي، وذلك بالتعاون مع المهندس الزراعي محمود أحمد صاحب الفكرة، إلى نموذج عملي بسيط واقتصادي سهل اقتناؤه واستخدامه من قِبل المزارعين، وذلك لتقليل المجهود والوقت اللازم في عملية الزراعة.

وأوضح «عبدالمالك»، أن الوحدة تسعى دوماً إلى مواكبة التطور التكنولوجي في كل المجالات، نظرا للاتجاه السائد نحو ميكنة العملية الزراعية لتعظيم الاستفادة والمردود المرجو في المجال الزراعي للمساهمة في تنفيذ الخطط الذكية من الدولة في رفع مستوى العملية الزراعية وتنميتها، مشيراً إلى أن آلة حقن البذور تم تنفيذها بالكامل بالوحدة، وتم اختبارها وإثبات عملها بكفاءة عالية من خلال خزان يوضع به الحبوب وبواسطة حركة ميكانيكية معينة يتم إنزال الحبوب بالقدر المطلوب إلى التربة.

وأكد المهندس محمود أحمد صاحب الفكرة، أنها تقوم على توزيع البذور بشكل متناسق على بعد مناسب داخل الأرض بطريقة سريعة مما يحقق وصول البذور إلى المكان الملائم للإنبات، وبالتالى لن تجرف خلال عملية الري، فضلاً عن دور الآلة فى تسريع عملية البذر مع ضمان الكفاءة مما يوفر وقت الفلاح ويحقق زيادة الإنتاجية، كما وجه شكره لإدارة الجامعة وكوادر وحدة نقل التكنولوجيا الذين لم يألوا جهداً فى دعمه طوال عملية تنفيذ الفكرة حتى خروجها إلى الواقع التطبيقى.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن إدارة الجامعة تولى اهتماما كبيراً بكل المشروعات البحثية التى تقدم نتائجها حلولاً واقعية وخلاقة للمشكلات الزراعية والصناعية والهندسية والتكنولوجية التى تواجه المجتمع، لافتاً أن ذلك يأتى من خلال تشجيع أصحاب تلك المشروعات البحثية على مواصلة إنتاجهم البحثي والعلمي القائم على الإبداع والابتكار، للوصول إلى المستوى التطبيقي والإنتاجي، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب ودفع عجلة التنمية فى المجالات التكنولوجية والصناعية بوجه عام، مشيراً إلى أن وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالجامعة قد أخذت على عاتقها القيام بهذا الدور من خلال ربط النظرية بالتطبيق برعايتها ودعمها للعديد من المشروعات الشبابية المختلفة وتنفيذها واقعياً .