نواب يحيون شجاعة جمعة على غلق المساجد وقت كورونا ودعوات لفتح مستشفى للدعاة

وجه الدكتور محمد الوحش، عضو مجلس النواب التحية لـ علي جمعة وزير الأوقاف بسبب قراراه غلق المساجد في بداية أزمة كورونا قائلا: «أحيك على هذا القرار، رغم أن البعض أراد استغلال القرار ضد الدولة ولكنهم فشلوا».

«الوحش» يطالب «جمعة» بفتح مستشفى الدعاة

وتابع «الوحش»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للاستماع لبيان وزير الأوقاف، موجهًا حديثه لوزير الأوقاف: «دعني أداعب أوتار قلبك وألامسها رحمة بالرعاة شبابهم وشيوخهم متسائلين: ألا يستحقون رعاية صحية كريمة؟».

وتابع «الوحش»: «والله ما يقهر الرجال الا المرض، ألم يحن الوقت لفتح ملف مستشفى الدعاة الذي تنفق الوزارة عليه ملايين الجنيهات وأن يكون على رأسه من يخاف الله والمرضى».

وأكّد أنَّه لا يمكن أن يكون على رأس مستشفى الدعاة من خرجوا على المعاش ويحصلون على مكافأة نهاية الخدمة، مطالبًا بفتح ذلك الملف وأن يكون هناك مجلس إدارة طبي موازي لمجلس الإدارة المكلف.

علاء عصام يطالب بمسايرة الأئمة لمستجدات العصر وقضايا المجتمع

طالب النائب علاء عصام من تنسيقية شباب الأحزاب، بالعمل علي مسايرة الأئمة لمستجدات العصر وقضايا المجتمع، موضحًا «أنا لم أرَ خطبة عن زواج القصرات أو عن الممارسات ضد المرأة أو غير ذلك للحفاظ على المرأة المصرية وخاصة الشابات منهنّ».

وأشار النائب إلى أنَّ بعثات وزارة الأوقاف تضم «أكابر وقيادات الوزارة» - حسب وصفه- وليس من يعملون في حقل الدعوة أو خطباء المساجد، مطالبًا بإنشاء هيئة استثمارية لإدارة أموال الأوقاف بقوله: «لم نرَ أي استثمار حقيقي لأراضي الأوقاف».

رياض عبدالستار يطالب بإنهاء إجراءات منح 8 آلاف متر لمحلية ملوي بنظام الاستبدال

فيما طالب رياض عبدالستار عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف بإنهاء إجراءات منح 8 آلاف متر للوحدة المحلية بمدينة ملوي محافظة المنيا بنظام الاستبدال بنفس المساحة في الظهير الصحراوي الشرقي أو الغربي.

وأوضح «عبد الستار»، في تعقيبه على بيان وزير الأوقاف خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنَّ هذه المساحة الهدف منها إنشاء مجمع مدارس حكومي لمواجهة كثافة الفصول بملوي والتي تصل إلى 120 طالبًا في الفصل الواحد.

وفي سياق مختلف، تساءل «عبدالستار» عن موقف خطباء المكافأة، قائلًا: «هل يعقل أن يحصل إمام مسجد على 400 جنيه فقط في الشهر؟»، مشددًا على ضرورة دعم أئمة الأوقاف ماديًا ومعنويًا، وإعداد دورات تدريبية مستمرة لمواجهة الأفكار المتطرفة، مطالبًا بالإسراع في خروج كادر الأئمة لدائرة الضوء.