«زراعة بني سويف» عن مبادرة «عايشين بخيرها»: تغطي 208 أفدنة بطاطس جديدة

قال المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بني سويف، إنَّ مبادرة «عايشين بخيرها» لتنمية محصول البطاطس، تأتي بمشاركة المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة، مبينًا أنَّه تم البدء في إعدادهما بشهر سبتمبر الماضي، وزرعت المحافظة على إثرها بطاطس بواقع 208 أفدنة ببعض قرى المحافظة.

لدينا 3 حقول إرشادية ضمن المبادرة

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى: «لدينا 3 حقول إرشادية من ضمن المبادرة، وبهما حقلي ري تنقيط، وتعتبر هذه المبادرة أولى التجارب الذي تتم بهذا الأسلوب».

قياس الرطوبة في الأرض لتحديد كمية الري ومواعيده

وتابع أنَّ هذه الطريقة تعتبر زراعة ذكية، إذ يجرى استخدام قياس الرطوبة في الأرض لتحديد كمية الري ومواعيده، مشيرًا إلى أنَّ الحقول الإرشادية الثلاث عبارة عن حقلين يرويان بالتنقيط، وحقل ثالث يجرى ريه بالغمر.

توفير 30% من استهلاك المياه

وأشار إلى أنذَ الإنتاج يزيد بنحو 40% عن الزراعة العادية، ويجرى توفير 30% من استهلاك المياه، كما يشرف فريق الإرشاد بمديرية الزراعة في المحافظة على المشروع، إضافة إلى مراكز البحوث.

وأكّد أنَّه جرى تقديم كل الدعم الفني وتوصيل الشبكة وتقديم الإرشادات اللازمة ومتابعة الزراعة من البداية إلى الحصاد، «الإنتاج كان مميزا وهذا المشروع يعتبر من أساسيات التنمية المستدامة، كما يهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالصعيد بصفة عامة في الوقت الحالي، وتعتبر محافظتنا من محافظات الجمهورية التي تتمتع بحظ في التطوير بواقع 66 قرية».