مشروع لـ«الزراعة» و«الفاو» لتعزيز الوقاية من أمراض تنقلها الحيوانات

وقع عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلاً عن وزارة الزراعة، ونصرالدين حاج الأمين ممثل مُنظمة الأغذية والزراعة للأمم المُتحدة بمصر، بالتوقيع على مشروع البرنامج العالمي للأمن الصحي 2021-2024، بناءً على بناءً على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار المشاركة في البرنامج العالمي للأمن الصحي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنَّ المشروع يعتبر استمراراً للتعاون بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية و منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وبالأخص وحدة الطوارئ للأمراض العابرة للحدود «الأكتاد» والجهود التي تمّ إنجازها خاصة في قطاع مُكافحة مرض إنفلونزا الطيور على مدار أكثر من 12 عاماً والاستفادة من البنية التحتية التي تمّ تأسيسها.

وسيستمر المشروع نحو 4 أعوام بداية من 2021 حتى 2024 من أجل تعزيز الوقاية من الأمراض الحيوانية المصدر المستجدة والمعاودة والمتوطنة والكشف عنها والاستجابة لها وللتهديدات التي تمثلها مقاومة مضادات الميكروبات في مصر والتي سيكون لها تاثيرات قومية وإقليمية في تعزيز مراقبة أمراض الحيوان والأمراض الحيوانية المصدر العابرة للحدودومن أهداف المشروع رفع كفاءة وقدرات الخدمات البيطرية متضمنة كل مديريات الطب البيطري والمعامل المرجعية من خلال دعم البنية التحتية من معدات وأجهزة وتأثيث للوحدات و المعامل البيطرية و توفير المُشخصات و التدريب المكثف للبيطريين و المربين والدعم الفني واللوجستي لكل استراتيجيات وأنشطة الهيئة العامه للخدمات البيطرية وذلك لمواجهة التحديات الناتجة من انتشار الأمراض الحيوانية وآثارها على الاقتصاد وصحة الانسان وكذا الآثار السلبية علي صغار المربين.

ويأتي هذا المشروع كأحد المشروعات ذات الأولوية لوزارة الزراعة وذلك في إطار البرنامج الوطني (CPF) لجمهورية مصر العربية (2018-2022) والموقع في 23 أبريل 2018 والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2019.