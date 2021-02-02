السياحة والآثار: لم نتوقف عن العمل بسبب «كورونا» كأغلب القطاعات

قالت إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، إن انتشار فيروس كورونا في عام 2020، أوقف العمل في الكثير من القطاعات، إلا أن قطاع السياحة لم يتوقف، واستمرت مشروعات الترميم والبعثات الأثرية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاكتشافات، مؤكدى أنها كانت سنة مليئة بالاكتشافات والتطوير وافتتاح المتاحف الجديدة، وشهدت افتتاح 3 متاحف بيوم واحد، ولم تتوقف عجلة العمل.

كان من الهام ربط السياحة الترفيهية بالسياحة الثقافية

وأضافت مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، خلال حديثها مع الإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية أسماء يوسف، على شاشة «DMC»، أنه تم افتتاح متاحف كفر الشيخ وشرم الشيخ والمركبات الملكية، حيث كان من الهام ربط السياحة الترفيهية التي تعتمد على الشواطئ، بالسياحة الثقافية مثل المتاحف، حيث يستمتع السائح بالسياحة الترفيهية مثل الشواطئ والغوص، بالإضافة لأخذ الوجبة الثقافية بالمتاحف، كاشفة أن عام 2020 شهد العمل في مشروعات كثيرة ومستمرة حتى الآن، «شغالين بقوة على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف، ونركز على تقديم وتشغيل الخدمات بالحدائق بالمتاحف والمواقع».

جاري تطوير المتاحف التي عليها زيارات كثيرة

وأشارت مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، إلى أن العمل جار على تطوير المتاحف التي عليها زيارات أكثر، حيث يجري الآن العمل على المتحف المصري بالتحرير، حيث يوجد به مشروع تطوير لإعادة العرض وتطوير خدمات الزائرين، ومتاحف مثل متحف الفن الإسلامي والمتحف القبطي، الجاري تطويرهما لتقديم خدمات لائقة للزوار، بالإضافة لمتاحف الأقصر وأسوان الجاري تطويرها.

تخفيض 50% على المناطق الأثرية والمتاحف

وشرحت مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، أن مبادرة «شتي في مصر» كانت بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني، وتم عمل أسعار جيدة جدا لتذاكر الطيران والفنادق، وبدأ المواطنون بالسفر، خصوصا وأن السفر محدود الآن، مما استقطب العديد لقضاء إجازات بالأماكن السياحية مثل الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، ومرسى علم، وتم عمل تخفيض 50% على المناطق الأثرية والمتاحف، وكان هناك تجاوب كبير من المصريين للانضمام بتلك المبادرة.