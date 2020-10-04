رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانا احتفالا بذكرى أكتوبر

يوم الثلاثاء المقبل

كتب:

محمد مجدي
01:26 م | الأحد 04 أكتوبر 2020
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

قررت القوات المسلحة، فتح المتاحف والمزارات العسكرية (متحف العلمين – متحف بورسعيد)، وكذا منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر والمتحف الحربي القومي بالقلعة مجاناً للجماهير يوم الثلاثاء السادس من أكتوبر الجاري، مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يأتي ذلك استمرارًا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

اقرأ المزيد:

"الشئون المعنوية" تطرح 9 أفلام عن "أكتوبر": "التحديات موجودة بكل وقت"

القوات المسلحة تنشر فيديو عن ذكرى أكتوبر: "بقاء شعب ونماء أمة"

الداخلية تهدي القوات المسلحة أغنية بمناسبة نصر أكتوبر: عاشوا

القوات المسلحة تنظم معرضا لإبداعات المحاربين القدامى