عاجل.. القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانا احتفالا بذكرى أكتوبر

قررت القوات المسلحة، فتح المتاحف والمزارات العسكرية (متحف العلمين – متحف بورسعيد)، وكذا منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر والمتحف الحربي القومي بالقلعة مجاناً للجماهير يوم الثلاثاء السادس من أكتوبر الجاري، مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يأتي ذلك استمرارًا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.