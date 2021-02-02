الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول تبدأ غدا على معظم المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل، عن الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد من غدٍ الأربعاء الموافق 3 فبراير الحالي، وحتى يوم الجمعة الموافق 5 من الشهر ذاته، إذ يتوقع أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار تتمثل في الآتي:

الأربعاء 3 فبراير

يشهد يوم الأربعاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم - مطروح» وتمتد متوسطة إلى الإسكندرية مساءً، وتتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس «شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين».

الخميس 4 فبراير

واعتبارًا من الخميس من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بقيم تترواح من 5 إلى 6 درجات على معظم الأنحاء، لتشهد البلاد أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانًا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة «شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين».

وتتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية «مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش»، والوجه البحري «البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية»، ومدن القناة «الإسماعيلية - السويس»، وجنوب البلاد «الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر»، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

الجمعة 5 فبراير

أما يوم الجمعة فتشهد البلاد أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس «شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين - نخل».

وتتساقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية «الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح»، والوجه البحري «البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية»، ومدن القناة «الإسماعيلية - السويس»، وجنوب البلاد «الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر»، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

طقس القاهرة الكبرى

وتشهد القاهرة من يوم الخميس انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتتساقط الأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا يومي الخميس والجمعة على بعض المناطق من «القاهرة - الجيزة - القليوبية»، وتنشط الرياح على بعض مناطق «القاهرة - الجيزة - القليوبية».