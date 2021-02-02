«الأرصاد»: درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع.. والانخفاض يبدأ الخميس

حالة من ارتفاع درجة الحرارة والطقس الصيفي تمر بها البلاد في الوقت الذي بادر فيه البعض بتخفيف ملابسه رغم تحذيرات خبراء هيئة الأرصاد الجوية حيث نصح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعدم تخفيف الملابس، رغم ارتفاع درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد برياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية، خلال فترات النهار، وتنعدم فرص تكون السحب نهائيا.

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية وستعاود الانخفاض

وأضاف شاهين، في تصريحات تليفزيونية، أنّ درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 درجات مئوية، لافتا إلى أنّ الطقس دافئ خلال فترات النهار بارد أثناء فترات الليل، والفرق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى يزيد عن 10 درجات مئوية.

وشدد على ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، ففترة الاستقرار وارتفاع درجة الحرارة مستمرة حتى الأربعاء، ويوم الخميس تبدأ في الانخفاض مرة أخرى وتعود لمعدلها الطبيعي، محذّرا من تخفيف وتغيير نوعية الملابس تفاديا للإصابة بنزلات البرد.

وتابع أنّه رغم الاستقرار في الأحوال الجوية، إلا أنّ كميات الرطوبة قليلة للغاية على سطح الأرض ولا تساعد على تكوين شبورة مائية كثيفة أو ضباب مثل الذي شاهدناه في بداية فصل الشتاء، مؤكدا أنّ الأجواء مستقرة والرؤية واضحة على الطرق وتسمح بحركة السفر على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أنّ البلاد تشهد يوم الأربعاء حالة من عدم الاستقرار، خاصة على غرب البلاد، ويكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء، وفقا لما نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

توقعات طقس اليوم الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وتوقع الخبراء أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، إذ تتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ومتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 15

الإسكندرية 25 14

وادي النطرون 25 13

طنطا 26 14

شبين الكوم 26 14

دمنهور 25 14

بلطيم 24 14

مطروح 23 14

السلوم 21 13

سيوة 22 08

بورسعيد 24 14

دمياط 24 13

الزقازيق 26 13

المنصورة 26 13

الإسماعيلية 27 12

السويس 26 13

العريش 26 13

رفح 25 13

رأس سدر 25 12

نخل 26 05

نويبع 25 17

طابا 25 12

كاترين 19 02

الطور 25 11

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 27 16

مرسى علم 27 14

الفيوم 26 10

بني سويف 26 07

المنيا 26 08

أسيوط 26 07

سوهاج 26 09

قنا 28 10

الأقصر 28 10

أسوان 29 10

إدفو 29 10

أبوسمبل 28 10

الوادي الجديد 27 07

شلاتين 27 17

أبورماد 27 17

حلايب 26 18

رأس حدربة 26 18