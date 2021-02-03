«صوتك مسموع».. طرق الإبلاغ عن الفساد ومشكلات المحليات

تساؤل يدور فى أذهان كثير من المواطنين ماذا تفعل لو لديك مشكلة تدخل فى اختصاص المحليات من وجود تراكمات قمامة وانتشار المخلفات بالشوارع أو لديك واقعة فساد تتعلق بالمحليات في أى محافظة من المحافظات أو وجود إشغالات أو رصد مخالفات بناء جديدة أو تعديات أو فى مشكلة أو أزمة تتعلق بعمل المحليات ولا يوجد أدنى استجابة لها من المسؤول المباشر، فما الحل؟

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن أي مواطن لديه مشكلة في المحليات سواء تتعلق بوجود قمامة أو انتشار مخلفات أو لديه وقائع فساد أو رصد إشغالات أو تعديات ومخالفات بناء جديدة أو تعديات على أراضٍ زراعية يجب عليه التواصل الفوري مع مبادرة «صوتك مسموع» التى تتلقى جميع الشكاوى من خلال وسائل التواصل المتاحة وهي رقم الواتس أب (01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: بعنوان (صوتك مسموع) ورقم الخط الساخن 15330.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الشكوى والعمل على إزالة أسبابها بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لافتا إلى وجود تعليمات للمحافظات ورؤساء الأحياء والمدن بالتفاعل السريع مع مشكلات المواطنين والعمل على حلها وتقديم خدمة أفضل للمواطن.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الوزارة على سبيل المثال فى ظل وجود طقس سيئ على المحافظات تطلب من المواطنين الإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بالأمطار وتجمعاتها على وسائل الاتصال السابقة للتعامل مع أي مشكلات، وفى إطار التحرك السريع لمواجهة موجة الطقس السيئ وجهت الوزارة المحافظات بتشكيل مجموعات عمل مدربة لتحديد أماكن تمركز الأمطار وأماكن المعدات والآلات المستخدمة، وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة، مع المرور على مخرات السيول والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار، للتأكد جاهزيتها وتطهيرها وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى، مع مراجعة خطة انتشار كافة المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أي شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.