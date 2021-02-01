التنمية المحلية: على المواطن دور كبير في مكافحة كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة تقوم بإزالة فورية لأى سرادقات عزاء أو أفراح يتم إقامتها بالشوارع وغلق أى قاعة مناسبات مخالفة وقد تم فض العديد من سرادقات أفراح أو عزاء مؤخرا بنطاق الأحياء والمراكز وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف «قاسم»، لـ «الوطن»، أن على المواطنين دور كبير فى الحفاظ على سلامتهم والحد من انتشار الفيروس وذلك بعدم إقامة تلك السرادقات فى تلك الفترة ومنع التجمعات، وفى حالة وجود سرادق عزاء أو فرح بالشارع على المواطنين أن يكونوا إيجابيين وذلك بإبلاغ قسم الشرطة أو الحى التابع له للتحرك الفورى لفض أى سرادق مقام وذلك ليس تضييقا على المواطنين وإنما حماية لهم من عدوى فيروس كورونا المستجد، فلو دخلت حالة واحدة مصابة فى أى تجمع بشرى سيؤدى ذلك إلى تعدد الإصابات وانتشار المرض فى أكثر من مكان، وبالتالى منع إقامة السرادقات والشوادر من باب الوقاية خير من العلاج وعلى المواطنين الوعى بأهمية اتباع الإجراءات الوقائية للمرور بسلام من تلك الفترة العصيبة.

وأشار إلى استمرار حملات المحافظات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها غرامة فورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامة فى المنشآت والتجمعات والأسواق والمواصلات وقيمتها 50 جنيها، وذلك لضمان اتباع الإجراءات للحد من انتشار الفيروس وعدم التهاون مع المخالفين، فضلا عن التأكيد على التباعد الاجتماعى ونسبة تشغيل لاتتعدى 50% فى المطاعم والكافيهات واتخاذ إجراء ضد أى منشاة مخالفة على الفور ، مؤكدا على ارتفاع نسب التزام المحافظات بالقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا.

وأوضح أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات باستمرار اتباع الإجراءات الاحترازية ويتم رصد أى تجاوزات والتعامل الفورى معها وذلك لوقاية المواطنين من أى مخاطر تنجم بسبب عدم التزام الضوابط المقررة للحد من كورونا، لافتا إلى التشديد على المحافظات لمتابعة الاشتراطات التى أقرتها الدولة ووزارة الصحة للمرور بسلام من أزمة كورونا التى تضرب العالم كله.