الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد صباح الغد.. أمطار رعدية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تضرب البلاد حالة من عدم الاستقرار، تبدأ صباح يوم الاربعاء 3 فبراير 2021 على غرب البلاد، حيث سيحدث تكاثر للسحب المنخفضة، يصاحبها سقوط أمطار رعدية، كما تتأثر سلاسل جبال البحر الأحمر، بامتداد منخفض سطحي يجلب كتلة هوائية جنوبية حارة ورطبة، تعمل على سقوط أمطار غزيرة ورعدية.

تساقط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها ضربات البرق والرعد

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، أنه من المتوقع أن تستمر البلاد تحت تأثير المنخفض ثلاثة أيام، حيث تتساقط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها ضربات البرق والرعد، كما يوجد فرصة لتساقط حبات البرد و تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، (السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء).

الظواهر الجوية يومي الأربعاء والخميس

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد كشفت في بيان صادر لها عن الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد من غدٍ الأربعاء الموافق 3 فبراير، وحتى يوم الجمعة الموافق 5 فبراير، موضحة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار تتمثل في أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم - مطروح» وتمتد متوسطة إلى الإسكندرية مساءً.

وتتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانًا، قد تصل لحد السيول على بعض المناطق، من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس «شلاتين- مرسى علم- القصير- الغردقة- رأس غارب- الزعفرانة- الطور- السويس- شرم الشيخ- سانت كاترين»، هذا بالنسبة ليوم غد الأربعاء.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

واعتبارًا من الخميس من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بقيم تترواح من 5 إلى 6 درجات على معظم الأنحاء، لتشهد البلاد أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانًا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة.