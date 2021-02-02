بعد غلق 38 ألف منشأة بسبب كورونا.. ما الموقف لو تكررت المخالفة؟

بعد غلق قرابة 38 ألف منشأة من محال ومطاعم وكافيهات ومولات وورش وأنشطة أخرى، بسبب كسر مواعيد الغلق على مدار الشهرين الماضيين على مستوى الجمهورية، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن تلك المنشآت المخالفة يتم غلقها لمدة أسبوع وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة مع فرض غرامة مالية على المخالفين.

وأشار إلى استمرار حملات المحافظات بالتنسيق مع الشرطة لمتابعة، مواعيد غلق المحال والالتزام بها من قبل المنشآت المختلفة لضبط الشارع، والحد من الزحام، ومنع التجمعات، واتباع الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الدولة، للوقاية من فيروس كورونا، علاوة على ترشيد استهلاك الطاقة، وإتاحة الفرصة لهيئات وشركات النظافة للقيام بأعمالها، وتنظيف الشوارع ونقل المخلفات وإزالة التراكمات دون أي عراقيل.

الالتزام بنسبة تشغيل 50% في المطاعم والكافيهات

وأوضح أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، تتلقى تقاريرا بصورة دورية من المحافظات، بشأن التجاوزات في مواعيد الغلق للمحال، مؤكدا أن نسبة الالتزام تزداد يوما بعد الآخر في المحافظات، فضلا عن متابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات أو تقديم الشيشة بالكافهيات والمطاعم والمقاهي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، كما تم تطبيق الإجراءات الوقائية في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع المواطنين، ومنها عدم دخول المباني الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية واستمرار أعمال الرش والتطهير للمباني الخدمية والمواقف والأسواق والشوارع الرئيسية.

وأشار إلى أن من ضمن الإجراءات التي يتم متابعتها مدى الالتزام بنسبة تسغيل 50% فى المطاعم والكافيهات، للحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات والحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.