أحمد مكي.. رحلة عذاب مع مرض نادر وصدمة في أصدقاء «إيدك منهم والأرض»

في رمضان 2021 يطل الفنان أحمد مكي على جمهوره بشكل جديد ومختلف عن إطلالته السابقة التي كانت تعتمد على الكوميديا كما في مسلسل «الكبير أوي» بأجزائه الخمسة، ومسلسل «خلصانة بشياكة»، حيث يظهر بدور جاد مليء بالإثارة والأكشن من خلال مسلسل «الاختيار 2».

يتخلى عن الكوميديا في رمضان 2021

على مدار الساعات الماضية تصدر الفنان أحمد مكي محركات البحث بعد تداول صور له من خلال كواليس تصوير مشاهده بمسلسل «الاختيار 2»، والتي ظهر بإحداها مرتديًا ملابس سوداء أشبه برجال الشرطة وبيده سلاحًا ناريًا، وأخرى يرتدي ملابس مدنية عادية.

يشارك في مسلسل «الاختيار 2»

مسلسل «الاختيار 2» بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، بشرى، محمد فراج، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد داش، أحمد شاكر عبداللطيف، أحمد حلاوة، محمد علاء، هادي الجيار، وعدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

قبل نحو 5 سنوات تعرض الفنان أحمد مكي لأزمة صحية خطيرة على إثر إصابته بفيروس نادر بـ«الطحال والكبد» وتم علاجه في البداية بشكل خاطئ، الأمر الذي ساهم في تدهور حالته الصحية، ودخل فيما يشبه الغيبوبة والنوم المستمر لساعات طويلة تزيد عن 20 ساعة يوميًا بسبب الخمول الذي أصاب الكبد، وعدم قدرته على تناول الطعام أو الشراب، والاعتماد على المحاليل الطبية والخراطيم لتسهيل عملية البلع، وفقدانه ما يزيد عن 30 كيلو جراما من وزنه، ومن ثم ابتعد «مكي» عن الساحة الفنية فترة طويلة.

أصيب بفيروس نادر منعه من الطعام والشراب

وبعد شفائه اضطر أحمد مكي أن يكشف لجمهوره عن مرضه بعد أن تلقى تساؤلات من متابعيه عن سبب اختفائه، حسبما قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» وتحدثه عن مدى استفادته من تجربة المرض التي أقعدته في المنزل، وخلالها قام بتجهيز مجموعة من أغاني الراب التي يعشقها.

تجربة قاسية وصعبة، حسبما وصفها أحمد مكي «بوء المية طلع نعمة كبيرة والواحد مش حاسس بيها» مشيرًا إلى أن هناك تغيرات كثيرة طرأت على شخصيته بعد أزمته الصحية، فضلًا عن اكتشافه معادن البشر في هذا التوقيت وصدمته في أشخاص بعينهم.

واستطرد «لقيت أشخاص ظهروا على حقيقتهم، وناس بتحبني بشكل شخصي ويقلقوا عليّ، أنا ماليش صداقات داخل الوسط الفني، وأغلبية اللي أعرفهم فيه إيدك منهم والأرض، عشان كده لم أشعر بالصدمة لموقفهم ناحيتي في مرضي عشان كنت أتوقعه، وعن نفسي أؤمن بأن الصداقة الحقيقية هي اللي يبنيها الإنسان من سنوات طويلة».